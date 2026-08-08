Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tempestes al BagesPlans cap de setmanaVinyaEclipsi solarCrims masclistesSílvia Orriols
instagramlinkedin

Dos homes catalans detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones

Els dos arrestats haurien participat en una venda falsa d'or i també estan acusats d'intentar matar una tercera persona

Detenció en una imatge d'arxiu

Detenció en una imatge d'arxiu / Mossos

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

Dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals. Els fets s'haurien produït a la ciutat d'Encarnación, capital del departament d'Itapúa. El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, dos van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.

Segons el comissari Flores, un dels detinguts ja tenia antecedents per estafa i amenaça de mort a Espanya. La policia del Paraguai explica que van arribar al país el mes d'abril. Amb ells, també van detenir tres persones més d'origien bolivià.  

Notícies relacionades

El diari ABC del Paraguai identifica els dos detinguts com F.B i A.B, pare i fill, naturals de Granollers. El pare ja va ser condemnat el 2014 per tramar el segrest del fill d'un narcotraficant que va conèixer en una presó mentre complia condemna.   

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
  2. 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
  3. El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
  4. La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
  5. La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
  6. Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
  7. Necrològiques del 7 d'agost del 2026
  8. Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí

Mor als 68 anys Jorge Messi, pare de Leo Messi

Mor als 68 anys Jorge Messi, pare de Leo Messi

Els passatgers evidencien la seva sorpresa davant els controls aleatoris als vols des d’Itàlia fins al Prat i Barajas: «No ho hem entès»

Els passatgers evidencien la seva sorpresa davant els controls aleatoris als vols des d’Itàlia fins al Prat i Barajas: «No ho hem entès»

José Miguel Viñas, meteoròleg: «La presència de núvols baixos és el que més pot limitar l’observació de l’eclipsi»

José Miguel Viñas, meteoròleg: «La presència de núvols baixos és el que més pot limitar l’observació de l’eclipsi»

Montsalat denuncia un nou vessament de salmorra al passeig del Riu de Manresa

Montsalat denuncia un nou vessament de salmorra al passeig del Riu de Manresa

Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa

Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa

De les multes de la CNMC a la ruptura de Burger King amb El Xokas: els riscos que assumeixen les marques quan fitxen un ‘influencer’

De les multes de la CNMC a la ruptura de Burger King amb El Xokas: els riscos que assumeixen les marques quan fitxen un ‘influencer’

Marlaska comunica a la UE el restabliment dels controls fronterers a viatgers procedents d’Itàlia

Marlaska comunica a la UE el restabliment dels controls fronterers a viatgers procedents d’Itàlia

La històrica botiga El Ingenio reviurà com a seu de l’Associació de Pessebristes de Barcelona el Nadal del 2027

La històrica botiga El Ingenio reviurà com a seu de l’Associació de Pessebristes de Barcelona el Nadal del 2027
Tracking Pixel Contents