Dia Internacional del Gat: per què se celebra el 8 d’agost i més vegades durant l’any?
Redacció
Una de les mascotes més habituals a les llars són els gats, animals que acaben convertint-se en un membre més de la família, encara que de vegades tinguin un caràcter més aviat fred i independent, molt diferent del dels gossos. Per celebrar la seva presència i promoure’n la cura, el Fons Internacional per al Benestar Animal (IFAW) va establir l’any 2002 el Dia Internacional del Gat. Tanmateix, al llarg de l’any hi ha més dates establertes per commemorar-lo: el 20 de febrer, el 8 d’agost i el 29 d’octubre.
20 de febrer
El 20 de febrer se celebra aquesta jornada en honor de Socks (‘Mitjons’), el famós gat que vivia a la Casa Blanca durant la presidència de Bill Clinton i que va ser adoptat per la seva filla, Chelsea Clinton, als anys noranta. L’animal es va deixar veure en diversos actes públics i va aconseguir ràpidament una gran popularitat, fins al punt de convertir-se en una autèntica celebritat.
El felí tenia la seva pròpia pàgina web, disposava d’un club de fans i va ser protagonista de diverses campanyes benèfiques. Després de la seva mort l’any 2009, a causa d’un càncer de gola, diverses organitzacions de protecció animal van decidir establir aquesta data per retre-li homenatge.
8 d’agost
El 8 d’agost va ser establert pel Fons Internacional per al Benestar Animal (IFAW) l’any 2002 com el Dia Internacional del Gat. El motiu pel qual es va escollir aquesta data és que coincideix amb l’època de més fertilitat dels gats a l’hemisferi nord, quan la temperatura i les hores de llum solar n’incrementen l’activitat i la reproducció. L’agost és conegut com «el mes dels gats», i la data serveix com a recordatori per impulsar l’adopció i la cura adequada d’aquestes mascotes.
29 d’octubre
El 29 d’octubre se celebra el Dia Nacional del Gat als Estats Units, una data escollida per l’activista Colleen Paige, experta en el comportament d’aquests animals. Aquesta jornada té el mateix objectiu que les anteriors, tot i que inicialment es va crear com una celebració pròpia dels Estats Units.
Amb el pas dels anys, la commemoració s’ha anat estenent a altres països amb l’objectiu de continuar conscienciant sobre la gran quantitat de gats abandonats i fomentar-ne l’adopció.
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