Els diaris policials del Mundial: gihadistes contra el futbol, el Papa, Madrid i Barcelona
El Centre de Comandament Policial va registrar diverses crides d’Estat Islàmic perquè llops solitaris cometessin atemptats contra esportistes i aficionats durant el Mundial. La primera es va produir durant la visita del Papa a Espanya i ja assenyalava la FIFA, a més de Madrid i Barcelona
Hackers iranians van promoure una col·lecta per assassinar Donald Trump i van atacar els servidors d’emergències i de Disney. Un altre cibergup prorús va intentar desestabilitzar el campionat amb falses amenaces de bomba i d’atemptats
Luis Rendueles
L’FBI va coordinar durant el Mundial de futbol l’IPCC (Centre de Cooperació Policial Internacional), integrat per agències federals de seguretat nord-americanes i policies dels països participants, entre els quals Espanya. Van rastrejar alertes terroristes, amenaces a futbolistes, aficionats violents i qualsevol incident que pogués afectar el campionat. El canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica ha tingut accés en exclusiva als informes de novetats elaborats diàriament en aquest centre de comandament.
El búnquer de seguretat del Mundial va tenir molt present l’amenaça gihadista. De fet, l’FBI va enviar a totes les delegacions un informe sobre aquest risc. ISIS o Estat Islàmic ja no tenen un territori fix que els serveixi de califat, però operen amb cèl·lules terroristes armades en diverses parts del món i també amb llops solitaris, fanàtics islamistes disposats a matar en nom de les seves idees.
Amenaces al Papa
Els informes de l’IPCC recullen una crida explícita d’Estat Islàmic perquè aquests llops solitaris ataquessin als estadis de futbol o a les fan zones —les trobades d’aficionats— que se celebraven abans i després dels partits. Era la segona amenaça directa.
L’altra, la primera, va ser publicada durant la visita del papa Lleó XIV a Espanya pels òrgans de propaganda d’Estat Islàmic. Aleshores van difondre una amenaça que vinculava el Papa, Espanya i el Mundial: era una imatge gairebé zombi del Papa amb una pilota de la FIFA a la mà i diferents indrets de Barcelona i Madrid.
Amb el Mundial ja en marxa, l’amenaça no va disminuir. Els informes policials explicaven que «ISIS, des dels seus aparells mediàtics, continua distribuint propaganda i defensa atacar espectadors dins i fora dels estadis».
«Atacar la Copa del Món»
La divisió de contraterrorisme de l’FBI i l’FBI de Miami van informar d’un fullet creat per la revista Al Battar —un dels òrgans de propaganda d’Estat Islàmic— en què es feia una crida a atacar la Copa del Món, acompanyada d’una imatge de l’estadi de Monterrey (Mèxic).
En aquest context, el 19 de juny, l’FBI de San Francisco va rebre informació sobre un compte de Telegram associat a un número de telèfon nord-americà que havia expressat el seu suport a les crides d’ISIS per exercir la violència contra partits del Mundial i els aficionats que es reunissin a San Francisco.
«Estavellar un avió»
Una altra alerta, posteriorment descartada, es va activar quan un ciutadà algerià que era a Dallas va anunciar a la xarxa X que aconseguiria un avió per estavellar-lo contra un dels estadis del Mundial.
ISIS o Estat Islàmic, grups sunnites, no van ser l’única amenaça d’arrel islamista. La guerra de Donald Trump contra l’Iran va fer que els seguidors radicals de l’altra branca musulmana, els xiïtes, també amenacessin el Mundial de futbol. L’IPCC va detectar i investigar diversos anuncis de cometre atemptats com a venjança per la mort del líder de l’Iran, l’aiatol·là Khamenei.
«Míssils ocults»
El 21 de juny, l’FBI va retirar una altra publicació a la mateixa xarxa social en què s’afirmava que «a l’estadi d’Atlanta hi ha ocults míssils i reactors nuclears; si us plau, dailyirannews, feu-los explotar».
Agents de l’FBI a Filadèlfia van informar aquell mateix dia que un usuari havia publicat en anglès: «Preguem perquè l’atac al Mundial es desenvolupi tal com està planejat. ALLAH HU AKBAR». Aquesta publicació era una resposta a una imatge de l’enterrament de l’aiatol·là Ali Khamenei. No es va poder identificar l’autor.
Col·lecta per matar Trump
L’amenaça terrorista d’arrel iraniana es va combinar amb els ciberatacs. El 23 de juny, el centre de comandament antiterrorista del Mundial de futbol va detectar un canal de Telegram en llengua persa anomenat Amaj-islamic world resistance news en què es publicaven missatges sobre finançar col·lectivament l’assassinat de Donald Trump, oferint una recompensa com a venjança per la mort de l’aiatol·là Khamenei. Un missatge posterior al mateix canal demanava als interessats que contactessin amb el grup Handala Hack Team.
Aquest grup, segons els informes de l’FBI, està relacionat amb les unitats oficials d’intel·ligència de l’Iran, «concretament amb el Ministeri d’Intel·ligència i Seguretat de l’Iran».
Grups prorussos
Un altre grup proiranià anomenat 313 Team va dur a terme ciberatacs contra la plataforma de programari Everbridge, dissenyada per gestionar emergències, i contra els servidors de Disney+. Van signar els atacs amb la frase «la mà de la venjança arribarà als assassins de l’aiatol·là Khamenei».
La Policia Nacional va aportar una informació important sobre un altre grup hacktivista que volia sabotejar el Mundial de futbol. Es tractava del grup prorús Earthimpact Team. La representant policial espanyola va informar l’FBI i va fer una sessió informativa a l’IPCC per explicar aquesta amenaça a les delegacions de tots els països.
Atemptats ficticis
El que pretenia fer aquest grup prorús era «desestabilitzar» el Mundial de futbol amb falses amenaces de bomba als estadis, avisos ficticis d’atemptats terroristes per alterar el desenvolupament dels partits... Fins i tot es van atribuir un incendi a Houston que van assegurar que estava relacionat amb el llançament de drons. Una d’aquestes amenaces trampa va ser l’avís de bombes a l’estadi durant el partit Brasil-Japó.
«L’actor hacktivista Earthimpact Team presenta indicis d’integració en l’ecosistema prorús. El grup hauria anunciat l’operació Murderabroad Z com a campanya de represàlia contra països occidentals i europeus alineats contra Rússia i que donen suport a Ucraïna», explicaven els informes de seguretat.
Supremacistes blancs
Una altra amenaça al Mundial va procedir de grups d’extrema dreta i supremacistes blancs. Fins i tot de grups misògins incel —homes involuntàriament cèlibes—. Un dels seus integrants va ser el responsable d’un tiroteig a Mont-real (Canadà) en què van morir tres persones. Segons els informes de l’IPCC, l’atacant va deixar «un manifest d’unes cent pàgines» en què exposava la seva ideologia ultra i violenta.
El 3 de juny, la policia de Miami havia rebut una trucada anònima al seu centre d’emergències. Un home que utilitzava un distorsionador de veu anunciava que havia col·locat sis artefactes explosius a l’estadi. Per evitar una massacre, exigia parlar amb Payton Gendron, àlies Buffalo, un neonazi i supremacista blanc que va ser l’autor del tiroteig contra els clients —gairebé tots negres— d’un supermercat el 14 de maig del 2022. Van morir deu persones. Les autoritats van entretenir aquell home mentre inspeccionaven l’estadi de Miami amb la intervenció d’agents SWAT.
Incidents amb armes
Durant el Mundial hi va haver als Estats Units desenes d’episodis violents protagonitzats per homes armats. Un tiroteig a Kansas, un altre a Times Square (Nova York), un més en una estació de tren de Filadèlfia, un altre a Seattle i un a Boston —amb una víctima mortal—... Cap no estava vinculat amb el Mundial, segons els informes de l’IPCC.
A Mèxic, les celebracions després dels partits de la seva selecció sí que van provocar víctimes. Quatre persones van morir el 30 de juny aixafades per la multitud que celebrava al passeig de la Reforma la victòria de Mèxic contra l’Equador.
Durant aquell partit es va produir l’incident més greu a Mèxic. Va ser a Yautepec, a l’estat de Morelos. Un grup armat va matar tres persones i en va ferir nou més que estaven veient el partit en una pantalla instal·lada en una plaça de la localitat. Els informes de l’IPCC apunten que l’atac va tenir una motivació política. Entre els espectadors hi havia una candidata a l’alcaldia i el seu marit, que va resultar ferit.
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