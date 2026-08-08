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Els hospitals reforcen urgències i oftalmologia per l’eclipsi solar

Els serveis sanitaris de les comunitats autònomes també es preparen per atendre des d’accidents en un dia de gran mobilitat fins a cops de calor, deshidratacions i caigudes.

Entrada de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. | RAMON GABRIEL

Entrada de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. | RAMON GABRIEL

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Nieves Salinas

Madrid

El gran desafiament logístic i de mobilitat que implica el supereclipsi del pròxim 12 d’agost ha obligat a activar dispositius especials en els sistemes de salut, especialment en les comunitats que seran la gran tribuna del fenomen. A la zona zero de l’eclipsi, els hospitals reforçaran urgències i oftalmologia per respondre a possibles lesions oculars –danys a la retina, sovint irreversibles, que apareixen en les 48 hores següents– o accidents derivats d’una jornada de fins a tres milions de desplaçaments. A Catalunya, s’inclourà personal extra en traumatologia i infermeria; a Mallorca es van cancel·lar intervencions oncològiques "demorables" per alliberar quiròfans i llits d’uci, i a l’Aragó s’activarà el Pla d’Intervenció davant Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes Externes.El gran desafiament logístic i de mobilitat que implica el supereclipsi del pròxim 12 d’agost ha obligat també a activar dispositius especials en els sistemes de salut, especialment en les comunitats que es convertiran en la ‘gran tribuna’ del fenomen, segons ha consultat aquest diari. Així, a la zona zero de l’eclipsi, els hospitals reforçaran els serveis d’Urgències i d’Oftalmologia per guanyar múscul i donar resposta a possibles lesions oculars –els danys a la retina, sovint irreversibles, apareixen al llarg de les 48 hores següents– o eventuals accidents que puguin derivar-se en una jornada de fins a tres milions de desplaçaments. A Catalunya, per exemple, s’inclourà personal extra a Traumatologia i Infermeria; a Mallorca s’han cancel·lat intervencions oncològiques "demorables" per a ‘alliberar’ quiròfans i llits d’uci, i a l’Aragó s’activarà en fase d’alerta el Pla d’Intervenció davant Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes Externas.

El pla del Departament de Salut posa el focus a les regions catalanes on l’eclipsi solar es produirà en la seva totalitat (Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre). Segons les patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial –especialment malalties comunes, accidents de trànsit i problemes oftalmològics–, es reforçaran els serveis d’urgències la nit del 12 d’agost i s’oferirà màxima cobertura els matins del 13 i 14 d’agost.En aquest context, el pla del Departament de Salut posa el focus a les regions sanitàries on el fenomen de l’eclipsi solar es produirà en la seva totalitat (Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre). D’acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial –especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de tràfic i problemes oftalmològics–, es reforçaran els dispositius d’atenció en els serveis d’urgències durant la nit del 12 d’agost i s’oferirà la màxima cobertura possible els matins del 13 i 14 d’agost.

Protocols comuns

A la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat va activar un dispositiu especial que preveu incorporar 13 noves unitats al Servei d’Emergències Sanitàries i ampliar l’horari de nou més. Reforçarà amb més personal mèdic i d’infermeria i ampliarà l’horari de 15 centres d’Atenció Primària. També reorganitzarà el transport sanitari programat per minimitzar incidències derivades de l’increment previst del trànsit i la mobilitat durant la jornadaAl País Valencià, per la seva banda, la Conselleria de Sanitat ha activat un dispositiu especial que preveu incorporar 13 noves unitats al Servei d’Emergències Sanitàries i ampliar l’horari de nou més. Així mateix, reforçarà amb més personal mèdic i d’infermeria i ampliarà l’horari de 15 centres d’Atenció Primària. La conselleria també reorganitzarà el transport sanitari programat per minimitzar les incidències derivades de l’increment previst del tràfic i de la mobilitat durant la jornada..

Castella-la Manxa serà una de les regions on millor es veurà l’eclipsi, especialment Guadalajara i Conca, travessades cap al tard per la franja de totalitat. El dispositiu permetrà una resposta sanitària adaptada a una afluència prevista superior a 55.000 persones en els principals punts d’observació i corredors d’accés. L’objectiu és mantenir la capacitat de resposta per atendre urgències habituals i emergències durant la jornada.Castella-la Manxa serà una de les regions on millor es veurà l’eclipsi, especialment les províncies de Guadalajara i Conca, travessades cap al tard per la franja de totalitat. El dispositiu permetrà proporcionar una resposta sanitària adaptada a una afluència prevista superior a les 55.000 persones en els principals punts d’observació i corredors d’accés de les dues províncies. L’objectiu és mantenir al mateix temps la capacitat de resposta del sistema per atendre les urgències habituals i les emergències que puguin produir-se durant la jornada.

La planificació inclou l’increment de la capacitat assistencial i de coordinació segons l’afluència prevista, l’accessibilitat, els temps de resposta i els riscos associats. S’ampliarà la capacitat del Servei d’Oftalmologia dels hospitals de Guadalajara i Conca.La planificació inclou l’increment de la capacitat assistencial i de coordinació en funció de l’afluència prevista, l’accessibilitat, els temps de resposta i els riscos associats al fenomen. Alhora, s’ampliarà la capacitat del Servei d’Oftalmologia dels hospitals de Guadalajara i Conca.

El Ministeri de Sanitat preveu enviar "una circular" a les comunitats amb recomanacions per atendre pacients que arribin a urgències amb possibles retinòpties solars, lesions oculars provocades per mirar l’eclipsi sense protecció i que poden causar ceguesa irreversible.Tal com va avançar EL PERIÓDICO, el Ministeri de Sanitat ha previst l’enviament d’"una circular" a les comunitats amb recomanacions per atendre els pacients que arribin a urgències amb possibles retinòpties solars, lesions oculars provocades per mirar l’eclipsi sense protecció i que poden causar ceguesa irreversible.

Des de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, a la perifèria de la franja de totalitat, expliquen que s’han coordinat diverses actuacions preventives. Així, es reforçarà l’atenció oftalmològica urgent als hospitals de la xarxa els dies 12 i 13 d’agost davant el risc de retinopatia solar. També s’ha previst comunicar a urgències i atenció primària sobre la possible aparició de símptomes en els dies posteriors.Des de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, a la perifèria de la franja de totalitat, expliquen que s’han coordinat diverses actuacions preventives. Així, es reforçarà l’atenció oftalmològica urgent als hospitals de la xarxa els dies 12 i 13 d’agost davant el risc de retinopatia solar. També s’ha previst comunicar a Urgències i Atenció Primària sobre la possible aparició diferida de símptomes (visió borrosa, escotomes, fotofòbia) en els dies posteriors al fenomen.

S’identificaran les zones de més afluència (franja de totalitat a la Sierra Norte, miradors com Casa de Campo, municipis del sud com Chinchón i Aranjuez) i es monitoritzarà la capacitat de resposta dels hospitals de referència en aquestes àrees.A més, s’identificaran les zones de més afluència (franja de totalitat a la Sierra Norte, miradors com Casa de Campo, municipis del sud com Chinchón o Aranjuez) i es monitoritzarà la capacitat de resposta dels hospitals de referència en aquestes àrees.

Els serveis sanitaris madrilenys prestaran atenció al risc de cop de calor, deshidratació i caigudes per les llargues esperes a l’aire lliure a l’agost, amb especial cura cap a col·lectius vulnerables. Hi haurà coordinació amb Summa 112 per garantir temps d’accés i evacuació davant possibles incidents per concentració de públic.Els serveis sanitaris madrilenys també prestaran atenció al risc de cop de calor, deshidratació i caigudes per les llargues esperes a l’aire lliure en ple agost, amb especial cura cap a col·lectius vulnerables. Existirà coordinació amb SUMMA 112 per garantir temps d’accés i evacuació davant possibles incidents per concentració de públic.

Serveis d’Emergències

A Astúries, el dispositiu estarà integrat per 120 professionals del Servei d’Emergències; 100 efectius dels parcs de bombers, 14 persones de reforç a la sala del 112 i sis especialistes en seguretat, telecomunicacions i coordinació. El dispositiu de seguretat de Gijón, que es va presentar dimarts, prohibirà el bany a les platges des de les set de la tarda.A Astúries, el dispositiu estarà integrat per 120 professionals del Servei d’Emergències; 100 efectius dels parcs de bombers, 14 persones de reforç a la sala del 112 i sis especialistes en seguretat, telecomunicacions i coordinació. El dispositiu de seguretat de Gijón, presentat aquest dimarts, prohibirà el bany a l’arena des de les set de la tarda.

A Mallorca, segons l’IB-Salut, els equips mèdics estan cancel·lant intervencions oncològiques que consideren "demorables", per mantenir disponibles quiròfans, llits d’uci i llocs de reanimació. En aquesta comunitat, es reforçarà la plantilla de 18 centres de salut pròxims a les zones amb més aglomeració de persones.A Mallorca, segons l’IB-Salut, els equips mèdics estan cancel·lant també intervencions oncològiques que consideren "demorables", amb la intenció de mantenir disponibles el màxim de quiròfans, llits d’uci i llocs de reanimació. En aquesta comunitat, entre altres mesures, es reforçarà la plantilla de 18 centres de salut pròxims a les zones on es preveu més aglomeració de persones.

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El Servei Aragonès de Salut activarà en fase d’alerta el Pla d’Intervenció davant Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes Externes per l’eclipsi. Reforçarà els serveis d’urgències, oftalmologia i infermeria dels hospitals d’Alcanyís, Miguel Servet de Saragossa, Ernest Lluch de Calataiud i Obispo Polanco de TeroEl Servei Aragonès de Salut, per la seva banda, activarà en fase d’alerta el Pla d’Intervenció davant Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes Externes amb motiu de l’eclipsi. Reforçarà els serveis d’Urgències, Oftalmologia i Infermeria dels hospitals d’Alcanyís, Miguel Servet de Saragossa, Ernest Lluch de Calatayud i bisbe Polanco de Terol.

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