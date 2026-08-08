El Gòtic
La històrica botiga El Ingenio reviurà com a seu de l’Associació de Pessebristes de Barcelona el Nadal del 2027
L’Ajuntament iniciarà aquesta tardor obres al local del carrer de Rauric, de la seva propietat des del 2021, i preveu que estiguin acabades d’aquí un any
La botiga que va tornar dues vegades d’entre els morts
Barcelona compra El Ingenio i 49 locals més per dinamitzar el comerç de qualitat
Josep Porta, ‘pare’ del pessebre de la plaça de Sant Jaume: «Un pessebre reflecteix situacions molt familiars per a un immigrant»
Toni Sust
El Ingenio, la històrica botiga del carrer de Rauric fundada el 1838 on es fabricaven capgrossos i gegants i que ha mort ja dues o tres vegades, es prepara per ressuscitar d’aquí a prop de 15 mesos amb una nova destinació. El Nadal del 2027, el local, situat a Rauric 6-8, serà ja la seu de la també històrica Associació de Pessebristes de Barcelona, si es compleixen els terminis previstos per l’Ajuntament de Barcelona, propietari de l’històric comerç i responsable de les obres d’adequació, que s’iniciaran aquesta tardor i que en principi estaran completades la tardor del 2027.
El Ingenio va tancar el 2016, quan la seva propietària, Rosa Cardona, no va trobar a qui traspassar el local perquè mantingués la seva vocació artesana. El 2017, El Rey de la Magia va iniciar una segona etapa que va durar només un any. De nou tancat, el comerç va viure un últim intent de continuïtat el 2019, que no va quallar. Finalment, el consistori va anunciar l’adquisició del local el 2021 per preservar aquesta part de la memòria comercial i artesana de Barcelona. Ho va fer en una operació en la qual també va adquirir 49 establiments més, en el context del programa ‘Amunt persianes’, que perseguia donar suport al sector, tan danyat per la pandèmia de la Covid, i garantir que l’activitat dels locals comprats era de qualitat.
Comerç protegit
No s’havia trobat fins ara un candidat ideal per a Rauric. El 2025, l’Ajuntament va emprendre obres per valor de 600.000 euros, necessàries per al manteniment del local, ubicat a dues finques construïdes a mitjans del segle XIX, que presentava els efectes lògics del pas del temps. Una vegada assumit aquest repte, ara toca adequar l’espai per a la seva activitat futura. El Ingenio compta amb protecció com a comerç emblemàtic protegit, en la categoria E1 de Gran Interès.
Aquest dilluns, Josep Porta, president de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, va acudir a l’exterior de la botiga, tancada a l’espera de l’inici de les obres a la tornada d’estiu, per explicar a aquest diari quin és el projecte que reviurà l’espai.
L’entitat més antiga
El Ingenio té passat, però també l’entitat pessebrista, considerada les més antiga del món: va iniciar la seva activitat el 1863. Des d’aleshores ha passat per diverses seus, i l’actual al carrer de Lledó, 11, té data de caducitat. Porta diu que la propietat d’aquest edifici està per una altra tasca: «Les monges Vedrunes de la Caritat es venen l’edifici».
L’entitat és allí des del 2013 i paga un lloguer de 1.800 euros mensuals: «És molt alt per a nosaltres, sense l’aportació d’alguns mecenes no el podríem pagar». El lloguer que es pagarà a Rauric no està definit encara. Abans de Lledó, 11, l’associació va estar al carrer del Paradís, 6, «tocant al Centre Excursionista». A Lledó, l’associació té diversos espais en nivells diferents que sumen 450 metres quadrats: «No és còmode». A Rauric 6-8 comptaran amb 392 metres quadrats, tots en el mateix nivell, el de la botiga, dividits en tres espais connectats entre ells, els que tenia El Ingenio.
Tres veïns
L’Associació Pessebrista de Barcelona té 150 «socis» i 30 «activistes»: «La diferència és que els primers col·laboren pagant la seva quota, algun ve de tant en tant. I els 30 són els més actius». La quota ascendeix a 50 euros anuals. L’associació elabora el pessebre de l’Ajuntament de Barcelona, el de la Generalitat, els seus propis que exposen a la seva entitat, el del monestir de Pedralbes.
Per la seva antiguitat i la seva història, per interès cultural, per considerar-la única a la capital catalana, el consistori va elegir l’Associació de Pessebristes de Barcelona per a El Ingenio. Serà l’inquilí del consistori, si bé compartirà el local amb dos col·lectius més del seu àmbit: «També serà aquí la Federació Catalana de Pessebristes i és probable que vingui també la Fira de Santa Llúcia». Després, temporalment, també estarà domiciliada a Rauric 6-8 la Federació Internacional de Pessebres, que cada cinc anys canvia de seu i que ara i fins al 2030 correspon a Catalunya: «En si mateix, és una taula», precisa Porta.
Centre d’interpretació
«Tindrem espai per a tothom, el problema és comptar amb un magatzem», prossegueix Porta. Un magatzem que podria estar lluny si hi ha un transport disponible, en el qual guardar material que no cabrà a Rauric, seu per a la qual es reserva un paper diferent: «La idea és crear un centre d’interpretació del pessebrisme. Que la gent tingui aquí un punt de referència».
Dels tres cossos del local d’El Ingenio, un, el que correspon al número 6, serà expositiu, estarà obert al públic. A la part del número 8, el segon espai servirà com a taller i per a formació i el tercer actuarà com a seu social de les entitats i una part de magatzem. D’altra banda, i com a pràctica habitual, l’associació sol llogar un local per elaborar el pessebre de l’ajuntament, que a Sant Jaume només s’acaba de muntar.
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