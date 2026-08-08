El pederasta Miguel Ángel Flores, en parador desconegut
El dia que s’havia de presentar a judici per haver violat la seva filla, va conduir ebri durant hores i va acabar a l’hospital de Mataró.
Guillem Sánchez
Miguel Ángel Flores Díaz, un depredador sexual de menors, es troba en parador desconegut un mes després de deixar plantada l’Audiència de Barcelona. La secció 20 pretenia jutjar-lo el 30 de juny per haver violat de manera continuada la seva filla, però aquell matí, Flores, en lloc de donar la cara, va agafar el seu cotxe a Abrera (Baix Llobregat) i va conduir cap a la costa mentre prenia pastilles i alcohol. El van localitzar a la tarda a Mataró semiinconscient a l’interior del vehicle i el van ingressar a l’uci de l’hospital de la capital del Maresme. Tres dies més tard, Flores va sortir de l’hospital i se’n va anar.Miguel Ángel Flores Díaz, un depredador sexual de menors, es troba en parador desconegut un mes després de deixar plantada l’Audiència de Barcelona. La secció 20 pretenia jutjar-lo el 30 de juny per violar de manera continuada la seva filla, però aquell matí Flores, en lloc de donar la cara, va agafar el seu cotxe a Abrera (Baix Llobregat) i va conduir cap a la costa mentre s’atipava de pastilles i alcohol. El van localitzar a la tarda a Mataró semiinconscient a l’interior del vehicle i el van ingressar a l’UCI de l’hospital de la capital del Maresme. Tres dies més tard, Flores, sense que ningú l’hi impedís, va sortir de l’hospital i se’n va anar.
Un mes després d’aquella fugida temerària i de la plantada al tribunal, ningú ha mogut fitxa. No s’ha investigat si Flores –conduint tants quilòmetres sota els efectes de l’alcohol i estupefaents– va suposar un risc per a altres cotxes o vianants, i els magistrats als quals va plantar l’acusat tampoc han interposat una ordre de busca i captura per la seva incompareixença el 30 de juny.Un mes després d’aquella fugida temerària i d’aquell plantón a un tribunal, ningú ha mogut fitxa. No s’ha investigat si Flores –conduint durant tants quilòmetres sota els efectes de l’alcohol i d’estupefaents– va suposar un risc per a altres cotxes o vianants, ni els magistrats plantats han interposat cap ordre de busca i captura per la seva incompareixença el 30 de juny.
Després de recuperar-se de la intoxicació, Flores va justificar la seva absència al judici al·legant que es trobava a l’hospital. Era cert, però només en part: el van ingressar a l’hospital a la tarda i el judici era a les deu del matí. El tribunal de la secció 20 entén que l’excusa de Flores ha quedat acreditada amb documents –ingrés hospitalari per intent de suïcidi– i va decidir buscar una nova data per al judici, sense més represàlies per a l’acusat, que quedarà en llibertat fins a la nova vista oral.Després de recuperar-se de la intoxicació, Flores va justificar la seva absència al judici al·legant que era a l’hospital. Era cert, tot i que només en part: el pederasta va ingressar a l’hospital a la tarda i el judici era a les deu del matí. El tribunal de la secció 20, en qualsevol cas, entén que l’excusa de Flores ha quedat acreditada amb documents –ingrés hospitalari per intent de suïcidi– i la decisió que ha pres és buscar una nova data per al judici, sense més represàlies per a l’acusat, que estarà en llibertat fins a la nova vista oral. La filla de Flores, la víctima d’aquesta història, feia quatre anys que esperava que el seu pare s’assegués al banc dels acusats per respondre per les seves violacions, pallisses i vexacions.La filla de Flores, la víctima d’aquesta història, feia quatre anys que esperava que el seu pare s’assegués al banc dels acusats per respondre per les seves violacions, pallisses i vexacions. Segons les fonts consultades per aquest diari, Flores va demanar l’alta voluntària a l’hospital de Mataró el 2 de juliol, tres dies després de l’ingrés, i no va tornar al seu domicili a Abrera.Segons les fonts consultades per aquest diari, Flores va demanar l’alta voluntària a l’hospital de Mataró el 2 de juliol, tres dies després del seu ingrés, i ja no va tornar al seu domicili d’Abrera, on havia residit fins aleshores amb la seva exparella. Va buscar un altre lloc.
Una altra denúncia
Flores no pot sortir del país per una mesura cautelar dictada durant el procés d’instrucció dels presumptes delictes contra la seva filla mentre vivia al domicili familiar de Viladecans (Baix Llobregat). Els Mossos d’Esquadra el busquen per un altre motiu.Flores és un home amb la llibertat de moviments restringida: no pot sortir del país perquè continua vigent contra ell una mesura cautelar dictada durant el procés d’instrucció dels presumptes delictes perpetrats contra la seva filla mentre tots dos residien al domicili familiar de Viladecans (Baix Llobregat). Però s’ignora en quina part d’Espanya està amagat. Els Mossos d’Esquadra l’estan buscant, tot i que per un altre motiu. La policia catalana té una ordre de busca i captura contra Flores procedent d’un jutjat especialitzat en violència de gènere que l’investiga per una altra denúncia de maltractament.
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