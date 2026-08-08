Previsió meteorològica
Protecció Civil manté activada l’alerta per pluges intenses aquesta tarda al Pirineu i al Prepirineu
Les pluges podran anar acompanyades de calamarsa i fort vent, per la qual cosa l’organisme demana molta prudència en la mobilitat
Jordi Grífol
Protecció Civil manté activa l’alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquest dissabte a la tarda, especialment al Pirineu i al Prepirineu Occidental, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i hi pot haver fenòmens de temps violent, per la qual cosa l’organisme demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l’aire lliure.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté un avís per intensitat de precipitacions, especialment a l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central i comarques de Lleida i les Terres de l’Ebre. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens de temps violent.
Els organismes gestors de conques –l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)– intensificaran la vigilància per la «possible crescuda de rius i rieres», i l’afectació que això pugui tenir en punts inundables.
Ja divendres hi va haver precipitacions intenses i fenòmens de temps violent com calamarsa i fort vent a molts punts de la Catalunya Central i les comarques de Girona. El 112, això sí, només va rebre una vintena de trucades, especialment des de la Selva i el Berguedà.
Per a diumenge ja no es preveuen avisos per pluges intenses. Activats de moment avisos per calor intensa a Girona.
Extremar la prudència
Protecció Civil ha demanat als municipis que revisin els punts inundables habituals i que prenguin les mesures preventives necessàries davant aquesta previsió, a més de demanar precaució a la ciutadania i recomanar, entre altres consells, evitar aparcar en rieres o punts inundables; no creuar mai rius, rieres ni zones negades, ni a peu ni amb vehicle; reduir la mobilitat; allunyar-se de cursos, barrancs i passos subterranis inundables, i seguir l’evolució de les previsions meteorològiques i les indicacions de les autoritats.
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