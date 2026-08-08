Sant Cugat pressiona l’AMB pel nou contracte d’aigua
Clàudia Mas
El gener del 2026, va sorprendre que l’alcalde i dos consellers metropolitans de Junts, els tres de Sant Cugat del Vallès, votessin en contra de l’aprovació de l’inici de licitació i els plecs de la concessió de 1.000 milions per al subministrament d’aigua en vuit municipis –entre ells Sant Cugat– de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Fins llavors, Junts havia validat tots els passos previs aprovats al Consell Metropolità de l’AMB sobre l’expedient.
La incògnita s’ha aclarit ara, quan el ple municipal de Sant Cugat ha aprovat formalment recórrer davant un jutjat un acord metropolità vinculat al gran contracte d’aigua per tal de pressionar l’AMB perquè garanteixi inversions en la seva xarxa d’aigua, tant les pendents d’executar durant els últims anys com les futures.El gener d’aquest 2026, va sorprendre que l’alcalde i dos consellers metropolitans més de Junts, els tres de Sant Cugat del Vallès, votessin en contra de l’aprovació de l’inici de licitació i els plecs de la concessió de 1.000 milions per al subministrament d’aigua en vuit municipis —Sant Cugat entre ells— de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Fins aquell moment, Junts havia validat tots els passos previs aprovats al Consell Metropolità de l’AMB sobre l’expedient. La incògnita s’ha aclarit ara, quan el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat formalment recórrer davant un jutjat contenciós administratiu un acord metropolità vinculat al gran contracte d’aigua per tal de pressionar l’AMB perquè li garanteixi inversions en la seva xarxa d’aigua, tant les pendents d’executar durant els últims anys com les futures.
El consistori impugna l’acord del Consell Metropolità que va inadmetre un requeriment previ contra l’expedient de contractació i els plecs de la licitació, a l’entendre que no eren conforme a dret i que eren lesius per als interessos municipals.Específicament, cosa que impugna el consistori és l’acord del Consell Metropolità que va inadmetre un requeriment previ que l’ajuntament va formular contra l’expedient de contractació i els plecs de la licitació, a l’entendre que els mateixos "no eren conforme a Dret" i que eren "lesius per als interessos municipals".
El consistori entén que no queden garantides les inversions a Sant Cugat previstes però no executades. El decret d’alcaldia de Sant Cugat exigeix que la contracta metropolitana "garanteixi el finançament de les inversions executades per l’actual concessionària [Sorea, del grup Veolia] durant el període transitori fins ara d’inici del nou contracte". També demana que "es garanteixi la inclusió", durant els cinc primers anys, "de totes aquelles obres previstes pels plans d’inversions municipals que no s’hagin executat abans de l’adjudicació del nou contracte". Veolia és la més ben posicionada per emportar-se l’adjudicació del gran contracte d’aigua metropolità.Essencialment, perquè el consistori entén que no queden garantides les inversions a Sant Cugat que havien sigut previstes però que no s’han executat. És per això que el corresponent decret d’alcaldia de Sant Cugat, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, exigeix que la contracta metropolitana "garanteixi el finançament de les inversions executades per l’actual concessionària [Sorea, del grup Veolia] durant el període transitori transcorregut fins ara d’inici de l’execució del nou contracte", així com que "es garanteixi la inclusió", durant els cinc primers anys del contracte, "de totes aquelles obres previstes pels plans d’inversions municipals que no s’hagin executat anteriorment a l’adjudicació del nou contracte". A més, es dona la casuística que Veolia, el mateix grup al qual pertany Sorea, l’actual subministradora a Sant Cugat, és la més ben posicionada per emportar-se definitivament l’adjudicació del gran contracte d’aigua metropolità.
Subscriu-te per seguir llegint
- Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
- 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
- La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- Necrològiques del 7 d'agost del 2026
- Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí