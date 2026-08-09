Incendi forestal
Més de 200 bombers treballen al màxim a Castelló en l’incendi de Tírig després d’estabilitzar-se la Serra i Culla
Dels set incendis provocats per llamps, un continua actiu després del treball intens de prop de 200 efectius
El foc de Tírig calcina ja 244 hectàrees, amb un perímetre de 10,5 quilòmetres
Pablo Ramón Ochoa / Redacción
Les imatges de divendres a la nit i el fet que fossin fins a setincendis forestals consecutius provocats aparentment per llamps van fer pensar en el pitjor escenari. Dues setmanes després que comencés l’incendi de la Vall d’Uixó i menys d’una setmana després que aquest foc es controlés, els bombers es van tornar a enfrontar a una matinada de dissabte infernal a múltiples fronts: Tírig, la Serra d’en Galceran, Culla, i la Salzadella van registrar les principals dificultats.
Ja dissabte al matí, va quedar clar que l’incendi més greu de tots els que havia deixat la tempesta seca era el de Tírig, que acumula unes 244 hectàrees calcinades i té un perímetre de 10,5 quilòmetres, va indicar dissabte a la nit el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de l’últim Cecopi celebrat. La Generalitat va elevar per això aquesta crisi a la situació 2 del Pla Especial contra Incendis Forestals.
L’orografia, un problema
El director tècnic del centre de comandament avançat, Antonio Rodrigo, va dir que l’orografia era el principal problema de tots els focs que es van produir, però va recalcar que ho van poder «reparar amb tots els mitjans» que tenien.
Un total de 200 efectius terrestres i 17 mitjans aeris van treballar en els incendis forestals. Una vegada es va extingir el de la Salzadella i es van donar per estabilitzats primer el foc de Culla i a la tarda, el de la Serra d’en Galceran, els ulls es van posar a Tírig, on es va establir el centre de comandament avançat.
Contra el foc també van lluitar els professionals de la Unitat Militar d’Emergències (UME), els Bombers de la Diputació i els Forestals de la Generalitat Valenciana. A la tarda s’hi van unir bombers de l’Ajuntament de Castelló. La delegada del Govern a la Comunitat, Pilar Bernabé, va apuntar que durant la nit es va incorporar a l’operació un pilot més de l’UME.
Sectoritzat
«Hem centrat tots els treballs en l’incendi de Tírig i el tenim sectoritzat. Tenim dos sectors i hi estem treballant. Hem estat tot el dia amb mitjans aeris», va explicar Rodrigo, que va parlar dissabte al vespre. En les últimes hores de la tarda, hi va haver «un front que anava cap allí». «Som allí treballant i hi serem tota la nit», va recalcar aquest bomber del Consorci Provincial de Bombers de la Diputació.
El president del Govern, Pedro Sánchez, també va tenir paraules per als afectats. «Seguim amb preocupació l’evolució dels incendis a Huelva i Castelló. Tot el meu suport als veïns i veïnes que han hagut de ser desallotjats de casa seva. El meu reconeixement a l’UME i a tots els servidors públics que s’hi estan deixant la pell», va assegurar.
La previsió de la nit
Rodrigo va assegurar que compten amb un bon pronòstic meteorològic per a aquesta nit de dissabte i diumenge a la matinada en l’incendi de Tírig.
«La humitat relativa augmentarà al 70% aproximadament i això ens donarà un avantatge perquè el combustible absorbirà humitat i aquesta humitat ens facilitarà el treball d’extinció», va explicar. A més, ha dit que, tot i que els mitjans aeris no puguin treballar a la nit, prop de 200 persones treballen per terra per mirar de controlar el foc, que han aconseguit sectoritzar en dos sectors.
900 confinats a Catí
L’incendi de Tírig va obligar dissabte al confinament de Catí. L’alcaldessa de Catí, Mamen Gámez, va dir a ‘Mediterráneo’ que durant la tarda «el fum es va veure clarament, fins i tot les flames». Hi ha prop d’uns 900 veïns a Catí, més de la seva població habitual perquè falta poc per a les festes. «Demano als veïns que mantinguin la calma i que segueixin les instruccions. Confio plenament en les autoritats», va dir.
Els veïns de masies de la Serra d’en Galceran que havien sigut evacuats van poder tornar a casa a partir del migdia.
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