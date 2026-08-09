Catalunya activa l’"alerta màxima" per l’eclipsi
Un total de 700 agents policials, drons i unitats aquàtiques estan mobilitzats de cara al popular esdeveniment astronòmic
Germán González
Des d’aquest cap de setmana, els Mossos d’Esquadra activen una prealerta per eclipsi fins al dia anterior al fenomen, previst per al dimecres 12 d’agost. Diverses patrulles es desplegaran per zones naturals, acompanyades, en alguns casos, per agents rurals, per preparar l’arribada de visitants als punts d’observació, habilitar aparcaments i recordar que les acampades no estan autoritzades.
El mateix 12 d’agost s’entrarà en "fase d’alerta màxima", segons fonts policials, amb l’activació del Centre de Coordinació Operativa (CECOR) per monitoritzar qualsevol incidència. Més de 700 agents participaran en aquest dispositiu especial de l’eclipsi i estaran pendents de la mobilitat a les carreteres del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i Ponent, que serà la gran tribuna del fenomen.
Uns 200 efectius policials es desplegaran en els punts de més afluència, mentre que al voltant de 420 faran serveis regionals i 80 més formaran part dels dispositius de vigilància amb drons, helicòpters i unitats aquàtiques i subaquàtiques.
S’hi sumaran agents de les policies locals dels municipis on s’ubiquin punts d’observació. El principal objectiu és controlar l’afluència de persones que acudeixin a observar el fenomen. Els policies establiran controls específics als accessos i estaran atents també davant la possibilitat de positius per alcoholèmies, excés de velocitat o distraccions al volant. La principal via per accedir a les zones des d’on es podrà observar l’eclipsi és l’AP-7, especialment per als qui es desplacin des de Barcelona o des d’altres punts d’Europa.
Per això, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un pla que busca preservar la fluïdesa de la circulació a l’autopista i que inclou la restricció del trànsit de camions. Els vehicles pesants no podran circular en sentit sud entre Martorell i Ulldecona entre les dues del migdia i la mitjanit del 12 d’agost. A més, Trànsit ha sol·licitat a la Direcció General de Trànsit (DGT) que prohibeixi la circulació de camions en sentit nord entre Castelló i Ulldecona o, com a alternativa, que només puguin fer-ho pel carril dret a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora.
Prohibit aturar-se al voral
Una de les principals preocupacions de Trànsit i dels Mossos d’Esquadra és que alguns conductors decideixin aturar-se als vorals de carreteres i autopistes per observar l’eclipsi. Els agents vetllaran per impedir-ho i recorden que aquesta conducta pot ser sancionada. Des de Trànsit indiquen que les àrees de servei i de descans són una alternativa si no es pot accedir a algun dels punts oficials d’observació.
La Generalitat ha habilitat 23 punts oficials d’observació repartits en 18 municipis diferents que compleixen criteris de seguretat i capacitat per acollir els turistes de l’eclipsi.
Aquests espais garanteixen una bona visibilitat, un accés senzill i la protecció de l’entorn natural, segons l’administració catalana. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en aquests punts oficials gràcies a la col·laboració amb ajuntaments i entitats. A més, 60 municipis més tenen previst organitzar activitats d’observació. Prop de 150 agents rurals informaran els visitants perquè evitin accedir a zones remotes a fi d’observar l’eclipsi, tant per celebrar-se de nit com pel risc d’incendis forestals.
Protecció Civil activarà el pla Procicat en fase de prealerta entre l’11 i el 13 d’agost davant d’aquest perill. El Departament de Territori tancarà l’accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i de la serra de Montsant, així com a llocs com la Cartoixa d’Escaladei, entre dimarts a la nit i dijous al matí.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), encarregat de fer el seguiment de l’eclipsi i de les incidències derivades del dispositiu, s’ubicarà a Reus i comptarà amb representants de Protecció Civil, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el Servei Català de Trànsit i diversos ajuntaments afectats.
Reforç en emergències
El telèfon d’emergències 112 preveu un increment d’entre el 10% i el 15% de les trucades durant la jornada de l’eclipsi, per la qual cosa han reforçat les sales operatives. Mentre que una tarda habitual de 12 d’agost comptarien amb entre 40 i 45 gestors, durant les hores de l’eclipsi n’hi haurà 52 i s’arribarà als 59 en els moments de més activitat.
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