Qui és Javier Ruiz, el primer director de la nova cadena de televisió La Séptima
El periodista es va acomiadar aquest divendres del programa ‘Mañaneros’ de TVE amb un discurs en què va demanar als espectadors que premiessin «el periodisme» i castiguessin «la brossa»
Alba Giraldo
El periodista Javier Ruiz va posar aquest divendres punt final a la seva etapa al capdavant de ‘Mañaneros’, a TVE, per emprendre un nou repte professional com a primer director de La Séptima, la cadena de televisió que preveu començar les emissions el pròxim 5 de novembre. Durant el seu comiat al programa de La 1, Ruiz va reivindicar el valor del periodisme en un moment que va descriure com marcat per «una plaga de falsificació del periodisme» i «una plaga de falsificació de la veritat». En aquest context, va fer una crida a continuar buscant informació rigorosa i contrastada.
El comunicador també va carregar contra els qui intenten fer creure que «tots som iguals». «Que els qui agredeixen són iguals que els qui preguntem. Que els qui tapen són iguals que els qui cobrim», va afirmar, abans d’advertir que aquesta estratègia busca «escampar por». Ruiz va sostenir, a més, que el veritable repte actual passa per captar l’atenció de la ciutadania. «La batalla final no és la de la sobirania nacional. És la sobirania de la seva atenció», va assenyalar.
Per acabar, va recordar que els espectadors no només tenen el poder del vot, sinó també el del comandament a distància, i els va animar a donar suport al periodisme de qualitat. «Premieu el periodisme, castigueu la brossa. Tots sabem distingir què és una cosa i què és l’altra. Ha estat un plaer, ha estat un orgull servir-vos des d’aquesta trinxera», va concloure.
Trajectòria professional
Ruiz va iniciar la seva trajectòria periodística als serveis informatius de la Cadena SER, on va treballar com a redactor a ‘Hoy por Hoy’ al costat d’Iñaki Gabilondo. Posteriorment, va ser corresponsal a Nova York i va arribar a ocupar el càrrec de redactor en cap dels Serveis Informatius de l’emissora. Entre el 2002 i el 2008 va presentar ‘Hora 25 de los Negocios’, orientant la seva carrera cap al periodisme econòmic.
El salt a la televisió es va produir a Cuatro, on va ser director i presentador de ‘Noticias Cuatro’. Més tard, va dirigir i presentar ‘Las Mañanas de Cuatro’, un espai centrat en l’actualitat política i econòmica. També va copresentar el programa ‘Un tiempo nuevo’ a Telecinco, al costat de Sandra Barneda.
Després de la seva etapa a Mediaset, va tornar a la Cadena SER com a cap d’Economia i va recuperar la direcció i presentació de ‘Hora 25 de los Negocios’, alhora que col·laborava com a analista en diversos mitjans.
Salt a TVE
Més tard va fer el salt a TVE, on ha presentat i dirigit programes com ‘Las claves del siglo XXI’ i, des del 2025, ha estat al capdavant de ‘Mañaneros 360’, on va impulsar un gir cap a la informació política i d’actualitat que va millorar l’audiència del format.
Ruiz també ha estat protagonista d’algunes polèmiques. L’abril del 2026, la justícia va condemnar RTVE per difondre una «informació tendenciosa i no ajustada a la veritat» sobre l’Executiu de la Comunitat de Madrid al programa ‘Mañaneros’. A més, aquell mateix mes, la Comissió de Queixes de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) va dictaminar que Ruiz havia vulnerat el Codi Deontològic durant una emissió del programa arran de la denúncia d’un particular per unes afirmacions relacionades amb agressions sexuals.
La Comissió va concloure que el periodista havia infringit el principi de «fonamentar i contrastar» les dades ofertes, ja que la seva exposició no es corresponia amb les dades oficials publicades.
Com a autor, ha publicat diversos assajos de divulgació econòmica i política, entre els quals ‘Psiconomía, ¿Quién se ha llevado mi pasta?’ i ‘Edificio España’, obra amb la qual va obtenir el Premi Espasa el 2022.
Altres canvis televisius
El relleu de Ruiz al capdavant de ‘Mañaneros’ l’assumirà Jesús Cintora, que presentarà el programa també al costat d’Adela González en la nova etapa de l’espai. Cintora compatibilitzarà aquesta tasca amb la conducció de ‘Malas lenguas Noche’, el programa que La 2 emet els dissabtes en una franja aproximada de les 22.00 a les 02.00 hores.
La reorganització també afectarà el programa diari de ‘Malas lenguas’, que passarà a estar presentat per Gonzalo Miró.
Igual que Javier Ruiz, també deixarà el programa ‘Mañaneros’ un dels seus directors, Daniel Fernández, després d’acceptar una altra oferta de La Séptima per convertir-se en director de continguts de la nova cadena.
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