Estiu 2026
Els secrets dels cinc carrers de les festes de Gràcia que es vestiran de Tolkien: «Cada una ha treballat a la seva manera»
Homenatjaran ‘El Senyor dels Anells’ tot i que la «creativitat» i la «manera de fer» de les diferents comissions de veïns es faran notar
MAPA | Aquests són els 23 carrers decorats de les festes de Gràcia del 2026
Alma Rodelgo Llasat
Cinc comissions de les festes de Gràcia s’han posat d’acord aquest any per decorar els seus cinc carrers sota una mateixa temàtica: l’univers literari de J. R. R. Tolkien en la saga ‘El Senyor dels Anells’. Es tracta de Fraternitat de Dalt, Fraternitat de Baix, Tordera, Progrés i Llibertat. Ubicats a la zona sud de la Vila i connectades entre si, portaveus de les cinc coincideixen a assenyalar a EL PERIÓDICO que formen un eix estratègic molt ben avingut: «Tenim molta afinitat i ens coneixem molt bé».
Els visitants podran recórrer els cinc carrers confabulats gràcies a un itinerari concret, que té en compte el sentit únic de passada fixat en cada un. Començarà a Fraternitat de Dalt. Des de fa anys, tots els carrers engalanats durant les festes encaminen els vianants cap a una única entrada i una única sortida, perquè la gentada flueixi amb menys riscos i aglomeracions.
Les cinc vies compartiran marxandatge, que vendran per recaptar fons. I cada una ha ideat un mapa propi que s’encaixa amb els altres quatre, com un trencaclosques, per generar una imatge conjunta. Des del punt de vista organitzatiu, les comissions han compartit un calendari de treball i s’han mantingut al dia gràcies a reunions periòdiques. Des del dissabte 1 d’agost tenen les cinc calçades lliures per muntar el decorat, al tallar-se el trànsit dues setmanes abans de la festa major.
Entre totes, recrearan escenaris de la saga tan variats com Hobbiton, Rivendel i Mordor. «Sens dubte és un tema que dona per decorar cinc carrers», afirma Arnau Puig, de Fraternitat de Dalt. «El tema és el mateix, però cada un l’ha treballat a la seva manera», afirma aquest integrant de la comissió, que afegeix que «la creativitat depèn de cada carrer». Més enllà de tenir una idea comuna, cada carrer té la seva pròpia metodologia. Océane Apffel Font, de Llibertat, ha destacat que la seva comissió és molt «metòdica» i treballa des de l’abril. En canvi, a Progrés ho fan a última hora i amb molta participació.
Per la seva banda, Marta Soteras, de Fraternitat de Baix, situa l’inici de la decoració després de Nadal i explica que el seu ritme és més dilatat en el temps perquè «la majoria de decoradors són gent gran que treballa menys estona durant l’any». Clàudia Solís, del carrer deTordera, explica que en el seu cas van començar a decorar a l’octubre i que mantenen trets d’identitat com un sostre lluminós, peces grans molt elaborades i una gran feina a l’entrada. Ter Cabré, del mateix carrer, utilitza la paraula ‘harmonia’ per definir el seu estil, seguint el lema de «menys és més».
D’un acord entre dos carrers a un entre cinc
La iniciativa, una de les principals novetats d’aquest any, té els seus orígens temps enrere. «La idea d’unir els cinc carrers estratègicament era sobre la taula des de feia temps, però mai s’acabava de concretar», confessa Apffel. Els temes de cada edició s’acostumen a decidir al gener, així que, abans d’aquesta data clau, Progrés va decidir moure fitxa per aconseguir d’una vegada la fita. Va parlar amb els carrers del seu entorn i la proposta va tirar definitivament endavant.
Ramón Ortiz, de Progrés, explica que en un inici van pensar a col·laborar només amb Llibertat, ja que els dos carrers fan cantonada. Finalment, s’hi van sumar els altres tres carrers, un procés que admet que «ha sigut fàcil». Progrés es va emportar el primer premi el 2025 i un any més tard té les mateixes possibilitats de guanyar-lo, ja que cada carrer concursa per separat en el disputat certamen. «Un premi és un reconeixement, però l’important és com de satisfets estem», afirma Ortiz.
Serà, en realitat, la segona vegada que diversos carrers decorats es coordinen per a la festa major. L’únic precedent es remunta a 10 anys enrere, quan Fraternitat i Tordera van decorar els seus carrers sota la temàtica ‘La mar salada’. Maria Font, veïna de Tordera que ja hi participava aleshores, assegura que allò va suposar un repte més gran, ja que van compartir molt més que el tema, també figures i elements idèntics.
Ara que cada carrer treballa de manera independent els ha resultat més senzill. De tota manera, no es poden relaxar, ja que aquesta edició s’allunyarà bastant de la seva manera habitual de treballar. Els personatges que construeixin i instal·lin han de ser els de Tolkien, no genèrics com en altres ocasions: «Si representem el budisme, fem diversos budes, i no un en específic», exemplifica la noia.
Hobbiton, Rivendel, Fangorn, Mordor, Moria...
L’aventura arrencarà a Fraternitat de Dalt, convertit en Hobbiton, la pacífica llar dels hòbbits a la Comarca. Destacarà la figura de Bilbo Saquet fumant en la seva pipa sobre una teulada. L’escenografia recrearà una ambientació desproporcionada amb hortalisses gegants, carruatges i grans barrils de cervesa per celebrar el 111è aniversari d’aquest hòbbit, reproduint el punt de partida de la trama d’‘El Senyor dels Anells’. El viatge es completa amb altres escenaris il·lustres dels compassos inicials de la primera part de la trilogia, ‘La comunitat de l’anell’, amb la taverna d’El Cavallet Presumit i la muralla de Bree, custodiada per un Nazgul a mida real.
Tordera es transformarà en la màgica vall de Rivendel, el refugi dels elfs on es forma la Comunitat de l’Anell. El paisatge destacarà per una elaborada arquitectura de ponts, cases i gelosies construïdes amb materials reciclats, que submergirà el públic en la naturalesa d’aquest regne amb detallades flors, fulles i arbres que recrearan de manera versemblant l’inici del viatge.
Fraternitat de Baix es convertirà en el Bosc de Fratergorn, inspirat en el Bosc deFangorn, també conegut com la llar dels ents. Les façanes i el sostre quedaran completament coberts per un espès entramat de troncs, branques i arrels que filtraran la llum del sol, i guiaran els visitants en tons verds cap a l’emblemàtica i imponent torre de la fortalesa d’Isengard.
Llibertat s’endinsarà en els paisatges més monumentals i foscos de la saga, dividint-se en tres ambients successius. La ruta començarà creuant les colossals estàtues dels reis Argonath als costats del riu Anduin, avançarà per la inquietant i tancada cova de l’Aranyerra, coberta de teranyines, i acabarà en una rèplica de les amenaçadores terres de Mordor, de tons vermellosos i habitades per orcs, amb la Porta Negra, Sauron i la Muntanya del Destí.
Progrés dedicarà la seva portalada a la gran porta de Mòria, que permetrà endinsar-se a les mines i les columnes de l’antic regne subterrani dels nans i la tomba de Balin. Representarà la mítica escena de Gandalf enfrontant-se al Balrog al pont de Khazad-dum. En el trajecte es veurà Boromir, Aragorn, Gimli, Legolas i les terres de Rohan i Gondor.
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