Almenys una desena de projectes estudiaran l’eclipsi
La NASA i l’Agència Espacial Europea aprofitaran l’ocasió per estudiar el Sol, i d’altres se centraran en l’impacte en els éssers vius.
Valentina Raffio
L’eclipsi total de sol del 12 d’agost serà molt més que un espectacle astronòmic. Per a milions de persones, aquest esdeveniment serà l’"oportunitat de tota una vida" per observar com la Lluna oculta per complet el disc solar i crea una nit sobtada durant uns instants. Però, per a la comunitat científica, més enllà de la meravella i la sorpresa, aquest eclipsi serà també una oportunitat per estudiar fenòmens tan diversos com els canvis en la corona solar o el comportament d’animals i persones davant d’un esdeveniment tan excepcional. En total, segons expliquen diversos experts consultats per EL PERIÓDICO, el dia de l’eclipsi hi haurà almenys una desena de projectes científics en marxa a tot Espanya tot i que la xifra final podria ser encara més gran. "Serà un dia increïble per ampliar el coneixement humà", afirma Fernando Jáuregui, astrofísic i divulgador.
La NASA ha anunciat ja el llançament d’un vol científic per sobrevolar la franja de totalitat de l’eclipsi, apuntar al sol amb quatre càmeres d’alta resolució i capturar "almenys 20 imatges per segon" de la corona solar en diverses longituds d’ona de llum visible i infraroja. L’Agència Espacial Europea, que observarà l’eclipsi des de Terol, afirma que aprofitarà l’esdeveniment per recopilar dades científiques sobre el sol per després contrastar-les amb els seus models numèrics i comprovar així si les seves prediccions sobre la corona solar i l’estructura del camp magnètic del nostre astre són correctes i si, eventualment, cal introduir canvis per predir-ne l’evolució. Aquesta informació podria resultar clau per millorar la predicció davant tempestes magnètiques i altres esdeveniments que poden perjudicar les telecomunicacions, els satèl·lits i fins i tot els GPS terrestres.
Un dels projectes més esperats a Espanya serà la posada en marxa de NATE, una xarxa coordinada de telescopis per estudiar la corona solar i, sobretot, per involucrar la ciutadania en l’estudi del sol. La iniciativa, liderada per l’Institut d’Astrofísica de les Canàries, es posarà en marxa el pròxim 12 d’agost a Palència, als voltants del turó de l’Otero.
En els següents anys s’estendrà a altres punts dels territoris premiats amb la "franja de totalitat" dels futurs eclipsis en coordinació amb la Universitat Mohammed VI Politècnica (UM6P) del Marroc, el National Solar Observatory (NSO) dels Estats Units i diverses institucions científiques espanyoles. Experiments similars realitzats en altres eclipsis van aconseguir recopilar dades inèdites sobre l’evolució dels bucles coronals en el perímetre del sol, els camps magnètics del nostre astre rei i el vaivé dels vents solars.
Més enllà de la física
L’eclipsi no és només una oportunitat per estudiar el sol. A Catalunya, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) han explicat que duran a terme un projecte de ciència ciutadana per entendre com reacciona el cos humà davant els canvis ambientals i l’emoció produïda per l’eclipsi. El Servei Meteorològic de Catalunya, per la seva banda, ha anunciat el desplegament de tres globus sonda per analitzar el comportament de l’atmosfera abans, durant i després de l’eclipsi per estudiar eventuals canvis de temperatura, humitat, pressió atmosfèrica i vent durant la jornada del 12 d’agost. També es duran a terme mesuraments paral·lels en altres ciutats de les províncies de Tarragona, Lleida i Barcelona per entendre com aquests paràmetres canvien en funció de la proximitat a la franja de visibilitat total del fenomen.
Una xarxa de ciència ciutadana també ha creat un projecte per estudiar la resposta de la fauna davant de l’eclipsi. Per a això, el 12 d’agost es desplegarà una xarxa d’observadors voluntaris que gravaran fauna salvatge de tot tipus (espècies marines incloses) i també animals domèstics, de granja, i exemplars en zoològics durant els moments clau del fenomen per veure com reaccionen quan la llum solar desapareix de forma sobtada i durant uns instants.
Segons els impulsors d’aquest fenomen, l’objectiu no és només reunir "imatges espectaculars" d’animals durant un moment així, sinó obtenir una "visió àmplia" del que passa en diferents ecosistemes quan el sol desapareix de forma imprevista.
Segons Jáuregui, el punt fort de tots els projectes d’investigació que veurem durant l’eclipsi és, justament, la "varietat". "Hi ha projectes liderats per institucions científiques espanyoles i estudis d’investigadors internacionals que viatjaran a Espanya per aprofitar les condicions d’observació. Però també hi ha iniciatives de ciència ciutadana que volen fer partícip tothom d’un moment tan especial", diu el divulgador científic en una entrevista amb EL PERIÓDICO.
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