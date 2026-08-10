Catalunya supera el 76% de recollida separada d’envasos
L’autonomia, segons dades d’Ecoembes, compleix els requisits marcats per la UE, que estableix un percentatge mínim del 65%.
María Jesús Ibáñez
Catalunya supera ja el 76% de recollida separada dels envasos. La dada depassa l’objectiu del 65% establert per la UE, segons dades facilitades per Ecoembes a EL PERIÓDICO. L’organització destaca que el reciclatge global dels materials recollits se situa per sobre del 80%, en un context marcat pels canvis en els formats dels envasos i la necessitat d’adaptar les plantes de selecció a les noves exigències regulatòries d’Europa.
Aquests percentatges sobre la fracció dels envasos, però, no són suficients per resoldre l’assignatura pendent del reciclatge. Tant a Catalunya en particular com a la resta d’Espanya encara no s’arriba a les metes marcades per Brussel·les i el volum d’escombraries que acaba al contenidor de la fracció resta, a l’espera de les dades oficials de la Generalitat, és molt superior a la prevista.
Tot i així, els resultats d’Ecoembes mostren una evolució positiva de la recollida d’envasos lleugers. A Catalunya, les tones dipositades al contenidor groc van augmentar d’un 6%, mentre que les corresponents al contenidor blau es van mantenir estables. Cal destacar, així mateix, que, per primera vegada, el pes dels envasos recollits al contenidor groc va superar el del vidre, que es diposita al contenidor verd.
En matèria de reciclatge final, més del 80% dels materials procedents de la recollida separada acaba reciclant-se a les plantes. El percentatge restant respon tant a "ineficiències en els sistemes de separació" de les estacions com a les minves que es produeixen durant el procediment, que s’acaben revaloritzant energèticament, o sigui, incinerant-se.
Fonts d’Ecoembes destaca que un dels principals reptes dels pròxims anys serà adaptar el sistema a la transformació dels envasos i a l’increment de les obligacions de segregació de materials derivades de la normativa europea. Fins ara, les 96 plantes de selecció existents a Espanya (13 d’aquestes a Catalunya) havien de separar set tipus de materials dins de la fracció. Amb la nova normativa, com a mínim, s’hauran de classificar 10 categories.
Les càpsules de cafè
A aquests canvis se sumarà la incorporació de nous productes al circuit dels envasos. És el cas, per exemple, de les càpsules de cafè, que passaran a ser considerades envasos i es podran dipositar als contenidors grocs perquè després siguin separades a les plantes.
Ecoembes, que treballa per participar en concursos per construir noves plantes de tractament, apunta cap a un model basat en un menor nombre d’instal·lacions però de més capacitat. A Catalunya, la disponibilitat d’espais per aixecar noves infraestructures de tractament i separació suposa una dificultat afegida, ja que la implantació de noves plantes sol generar rebuig als municipis. Per aquesta raó, una de les opcions més senzilles és ampliar instal·lacions ja existents i concentrar nova capacitat en zones on ja es gestionen residus.
Un altre front obert per la companyia és la millora de la qualitat de la recollida. Ecoembes adverteix que la presència de residus impropis als contenidors redueix el rendiment de les plantes i provoca pèrdues de material durant la selecció.
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