Focs forestals
L’incendi de Niebla és ja un dels més devastadors dels últims anys a Andalusia
Els canvis de vent i la baixa humitat no ajuden a l’ampli dispositiu, que compta amb més de 600 professionals desplegats al terreny
Clara Campos
Més de 8.000 hectàrees afectades i 474 persones desallotjades. L’incendi forestal que continua sense control a Niebla (Huelva) és un dels més devastadors d’Andalusia en els últims anys quant a superfície, tot i que el de Los Gallardos a Almeria –declarat el juliol passat– continua sent el més tràgic, ja que va acabar amb la vida de 14 persones.
D’altra banda, el més extens del segle XXI quant a hectàrees va ser el de Minas de Riotinto, el 2004, que va arribar a les gairebé 35.000 afectades i que va acabar amb dues persones mortes al seu vehicle.
Sierra Bermeja, un abans i un després
El que va tenir lloc a Sierra Bermeja (Màlaga) el 2021 va ser el primer gran incendi de sisena generació i va marcar un abans i un després pel seu comportament pirocumul·lular (va crear el seu propi clima), cosa que va impedir durant dies l’atac directe dels mitjans. Es va cobrar la vida d’un bomber forestal de 44 anys que treballava en primera línia de foc per contenir les flames a Estepona.
El de Las Peñuelas-Moguer del 2017 va afectar una superfície de 10.340 hectàrees totals (8.486 hectàrees d’alt valor forestal, de les quals el 80% eren dins dels límits de l’espai natural protegit de Doñana) i va mantenir en suspens la comunitat, tot i que no es van haver de lamentar morts.
Niebla, un foc que ha anat a més
L’evolució d’aquest foc a Huelva ha anat a més en els últims dies des que es va declarar l’incendi dijous passat. Divendres a la nit i dissabte a la nit es van viure moments especialment difícils, ja que la situació climatològica va impulsar l’expansió de les flames. Els canvis de vent i la baixa humitat no van ajudar a l’ampli dispositiu desplegat al terreny, amb membres del Pla Infoca i de l’UME. A última hora d’aquest diumenge es mantenia activada la fase d’emergència, situació operativa 2, del Pla d’Emergència per Incendis Forestals d’Andalusia.
605 professionals, 178 mitjans materials i fins a 26 mitjans aeris han centrat els esforços a evitar que el foc arribi a poblacions de l’entorn i que el vent no faci saltar les flames a la província de Sevilla.
La jornada començava amb una mica més d’optimisme que en dies previs –una sensació que compartien el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, i la ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen–, tot i que amb prudència perquè el vent continuava causant estralls entre els equips d’extinció.
Els treballs de diumenge se centraven precisament en dues línies de defensa per lluitar contra les flames. La primera se situava a la zona més nord de l’incendi i la segona va ser desplegada al marge esquerre del riu Tinto amb l’objectiu de frenar una possible propagació cap a l’est, cap a Pata del Caballo i la província de Sevilla si l’incendi creua el curs.
«És un incendi imprevisible, perillós i complex»
En una compareixença pública ja diumenge a la nit, Sanz va explicar que l’estratègia és consolidar entre la matinada i el matí d’aquest dilluns una línia de defensa al nord de l’incendi amb l’objectiu de protegir les poblacions desallotjades perquè, una vegada resolt això, es puguin centrar els esforços a la zona est.
«Confiem a poder tenir avenç, però en aquest tipus d’incendis un perd la seguretat del que pot passar, perquè són tant els canvis de vent, són tantes les circumstàncies que provoquen els focus secundaris, són tan complexos els fenòmens convectius que poden generar una distorsió del comportament de l’incendi, que el converteixen en un escenari imprevisible i, tot i que treballem amb aquesta confiança, som conscients que és tan difícil, tan complex i tan dur i perillós, que, lògicament, hem d’estar preparats per a qualsevol situació», va advertir Sanz.
No hi ha més desallotjats
Pel que fa a les persones desallotjades, aquest diumenge es mantenien allunyades de casa seva 474 persones: 283 de Berrocal, 20 de Membrillo Alto, 73 d’El Pozuelo, 14 de Marigenta, 21 de Raboconejo i Caballón, dos de Tumbalejo, 42 de La Florida, Las Arenas i els hivernacles pròxims, cinc més de Las Arenas i les set evacuades diumenge al matí.
Els dos termes municipals més afectats són els de Niebla i Valverde del Camino i el centre d’acolliment de la Creu Roja que ha donat servei a 27 de les persones desallotjades s’ha situat al teatre de Zalamea.
- Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
- Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
- Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
- On es veurà millor l’eclipsi solar a Manresa?
- Investigadors catalans localitzen per primer cop a la península Ibèrica el ratpenat del nord al Cadí-Moixeró
- Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa
- El regidor de la policia de Manresa afirma que Sílvia Orriols s'equivoca contractant la seva filla
- Laura Vilagrà, exvicepresidenta: «La política és d’una crueltat i deshumanització bestials»