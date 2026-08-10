Inspecció de mercat
Ordenen la retirada de sis models d’ulleres per a l’eclipsi per «irregularitats» als filtres i «risc de lesions oculars»
La inspecció conclou que els filtres utilitzats són massa foscos i que existeix el risc que les persones que els utilitzin tendeixin a «desplaçar les ulleres» i, amb això, s’acabin exposant al sol
Espanya redobla els controls davant la venda d’ulleres fraudulentes per a l’eclipsi: poden causar «danys irreversibles» per a la vista
Valentina Raffio
La gran inspecció de mercat per posar a prova la seguretat de les ulleres de protecció per veure l’eclipsi ha conclòs afirmant que, a grans trets, la gran majoria de productes comercialitzats a Espanya compleixen els requisits de seguretat. Però, segons ha transcendit aquest dilluns, les anàlisis han detectat la presència d’ulleres que utilitzen filtres més foscos del compte i que, a la pràctica, podrien provocar que les persones tendeixin a «desplaçar» la lent a la recerca d’una visió òptima i que, per culpa d’això, acabin exposant-se involuntàriament a la radiació directa. Davant aquest escenari, les autoritats han ordenat la retirada de fins a sis models diferents. Segons afirma Facua, «es tracta de productes de les marques Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro i Opticalia les irregularitats dels quals han sigut detectades per les administracions de consum de la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Aragó».
En tots els casos, l’advertència és la mateixa. I té a veure amb la foscor del filtre usat. Els inspectors afirmen que, «a l’estar el filtre d’aquestes ulleres per sota del mínim de transmitància», és a dir, al ser «excessivament fosc», és molt possible que els usuaris que facin servir aquests productes només aconsegueixin veure foscor total i no el disc solar. Els experts creuen que, «com a reacció previsible», és molt possible que els usuaris «desplacin les ulleres cap al front, les decantin o les retirin un instant per enquadrar la posició del sol amb la intenció de tornar-se-les a col·locar immediatament» i és justament aquí on, «durant aquest interval sense protecció, els ulls queden exposats directament a la radiació solar directa», i a causa d’això es pot produir «una lesió química o tèrmica a les cèl·lules foveals de la retina».
La Direcció General de Comerç, Consum i Serveis de la Comunitat de Madrid ha notificat l’existència d’aquest defecte a les ulleres de la marca Lionstar, model LSP1, i ha inclòs aquest producte en la xarxa d’alerta de productes no alimentaris perillosos que coordina el Ministeri de Consum «amb la prohibició de comercialització i la immobilització de les unitats localitzades». La Direcció General de Comerç i Consum de la Junta de Castella i Lleó, per la seva banda, ha emès un avís relatiu a les ulleres de la marca ECP Eye Care Professional «amb ordre de retirada del mercat i prohibició de la comercialització». L’Institut Gallec de Consum de la Xunta també ha demanat la «retirada del mercat» de les ulleres de la marca Pelispan i de la marca Homanaje model QW-50Z1 a causa d’irregularitats als filtres.
La Direcció General de Salut Pública, Consum i Cures del Govern de La Rioja ha emès un avís sobre les ulleres de la marca Orro del model O37-R, lot 2603-01 (data de fabricació 2026-03), «amb ordre de retirada del mercat i prohibició de comercialització». La Direcció General de Protecció de Consumidors i Usuaris del Govern d’Aragó també ha emès una «ordre d’immobilització i retirada» del mercat de les ulleres de la marca Opticalia.
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