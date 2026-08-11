Seguretat
Dispositiu especial de la Guàrdia Urbana per l’eclipsi a Barcelona: aquests seran els punts amb més vigilància
El dispositiu desplegarà totes les unitats del cos policial i estarà actiu fins a la mitjanit
Retirats sis models d’ulleres per a l’eclipsi per «irregularitats» en els filtres i «risc de lesions oculars»
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Últimes notícies de l’eclipsi solar: a quina hora és, mapa amb franja de visibilitat i on es poden trobar ulleres homologades
El Periódico
Igual com la resta d’institucions, els ajuntaments i els seus policies locals també es preparen per a l’eclipsi solar d’aquest dimecres, 12 d’agost amb dispositius especials de seguretat, mobilitat i convivència. En el cas de Barcelona, la Guàrdia Urbana desplegarà totes les seves unitats operatives per tota la ciutat davant la previsió de grans concentracions de persones i d’una mobilitat extraordinàriament intensa. Els punts més vigilats seran Collserola, Montjuïc i les vies d’entrada i sortida de la ciutat.
Els dispositiu, que començarà a les dues de la tarda i es mantindrà fins a la mitjanit, respon al fenomen astronòmic que aquests dies acapara totes les converses. I és que, tot i que la capital catalana no es troba dins de la franja de totalitat, la Lluna arribarà a ocultar aproximadament el 99,7% del Sol. Per això, la principal missió dels agents, segons informen fonts municipals, serà prevenir aglomeracions, controlar que ningú es coli en zones restringides i prevenir delictes que habitualment es produeixen en llocs amb molta gent, com possibles furts.
Més vigilància a les carreteres
El dispositiu també tindrà un vessant específic de mobilitat. La Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància de les principals vies d’entrada i sortida de Barcelona davant la previsió de desplaçaments extraordinaris cap als llocs d’observació. Així mateix, els agents treballaran per facilitar la circulació i preservar els corredors d’emergència i per evitar que els vehicles es quedin aparcats en zones no permeses.
La Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana coordinarà l’operació i mantindrà comunicació permanent amb els Mossos d’Esquadra, Bombers de Barcelona, SEM, Centre de Control de Trànsit i TMB per respondre de manera coordinada davant qualsevol incidència, han informat fonts municipals.
Reforç especial a Collserola
Un altre dels punts que comptarà amb vigilància reforçada serà Collserola. Allà, la Guàrdia Urbana incrementarà el patrullatge als accessos i principals punts d’estada del parc per garantir la seguretat i la protecció de l’entorn natural. Allà, els agents també prestaran especial atenció als estacionaments indeguts i l’ocupació d’espais no autoritzats.
L’Ajuntament recorda, a més, que continuen vigents les restriccions del Parc Natural de Collserola establertes dins de les mesures de prevenció davant la Pesta Porcina Africana. Per això demana respectar la senyalització i les limitacions d’accés.
El Tibidabo, per la seva banda, funcionarà amb normalitat durant tota la jornada. Des del parc no serà possible observar l’eclipsi a causa de la seva orientació i posició respecte al fenomen, però tant el parc d’atraccions com l’Àrea Panoràmica i la Masia Tibidabo mantindran el funcionament habitual.
Montjuïc, un dels principals punts d’observació
El Castell de Montjuïc obrirà excepcionalment per a aquells que van aconseguir entrada, per seguir l’eclipsi des d’un dels miradors de la ciutat. S’oferien 200 entrades que es van esgotar durant la setmana del 27 de juliol. L’aforament no s’ampliarà i l’organització ha preparat ulleres homologades per facilitar una observació segura. Igualment, es preveu que nombrosos ciutadans es desplacin cap a aquesta muntanya per observar el fenomen.
Ulleres homologades
L’Ajuntament de Barcelona s’ha afegit a altres institucions i recorda que mirar directament al Sol sense protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Per això, recomana utilitzar únicament ulleres certificades per a l’observació solar i seguir les instruccions de seguretat dels organitzadors i dels serveis d’emergència.
També aconsella arribar amb antelació als principals punts d’observació, prioritzar el transport públic i respectar les indicacions de la Guàrdia Urbana i dels serveis municipals desplegats a l’espai públic.
L’eclipsi serà el primer total de Sol visible des de la península Ibèrica en més d’un segle i està previst que generi una important mobilitat a Catalunya i concentracions de públic en nombrosos espais oberts.
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