"Esperem que el poble no col·lapsi"
Adanero, una localitat d’Ávila de 207 habitants, a només una hora amb cotxe de Madrid, es prepara per rebre una allau de visitants per viure el fenomen. Alguns pronòstics parlen de fins a 10.000 persones.
«Tenim la responsabilitat de viure el fenomen de manera segura», diu l’alcaldessa
Roberto Bécares
Fa setmanes que tots els treballadors de l’Ajuntament d’Adanero, un petit poble d’Ávila de 207 habitants, estan bolcats en l’organització del que, al capdavall, només serà un minut i mig. Uns 90 segons escassos en què el Sol s’ocultarà darrere de la Lluna en un fenomen únic en l’últim segle i que ha fet que tots els espanyols tinguin el 12 d’agost marcat amb una x al calendari. "Esperem que no col·lapsi el poble perquè no sabem quanta gent pot venir. Esperem 2.000 persones, però no ho sabem amb exactitud, potser en venen 5.000 o 10.000. Ens està trucant moltíssima gent preguntant", explica Fernando López, un dels empleats del consistori que treballa en els preparatius.
La baixa contaminació lumínica i la seva situació privilegiada han convertit Adanero en una de les 72 localitats de Castella i Lleó que la Junta ha recomanat per veure l’eclipsi, per al qual es preveuen 1,5 milions de desplaçaments arreu del país. L’eclipsi a Adanero es veurà en la seva totalitat, cosa que, sumada a la seva proximitat a Madrid (a 111 quilòmetres), el converteix en un destí molt atractiu per a qui es vulgui desplaçar des de la capital.
El pla de mobilitat i seguretat preparat, en què hi haurà agents de la Policia i la Guàrdia Civil, inclou que tothom que arribi al poble sigui desviat abans d’entrar-hi "per anar als afores, on s’establirà un punt d’observació en una gran esplanada, un antic camp de futbol, amb un pàrquing habilitat i lavabos portàtils". Els cartells i mapes al llarg del recorregut ja s’han desplegat pel municipi, mentre dotacions de bombers i agents forestals han estat fent tasques d’inspecció als terrenys on s’espera la gran multitud.
"No estem davant de qualsevol esdeveniment. Un eclipsi total com el que viurem és una cosa extraordinària, irrepetible en generacions, i que situa Adanero en un lloc privilegiat. Tenim la responsabilitat d’entendre-ho, valorar-ho i, sobretot, viure-ho de manera segura", assenyala Natalia Torrecilla, l’alcaldessa i membre de l’equip tècnic d’Eclipsados, el programa de la Diputació d’Ávila per a l’eclipsi que inclou nombroses activitats.
El mirador estel·lar
Es dona la circumstància, a més, que Adanero va inaugurar l’any passat un mirador estel·lar, en un terreny asfaltat també als afores del poble, però a l’altre costat, on podran seguir l’eclipsi només els fills del municipi. "No és un lloc gaire gran i serà només per a la gent del poble; és un lloc per donar exclusivitat als que vivim i treballem aquí. No serem més de 150 o 200", afegeix l’alcaldessa. El cap de setmana passat, de fet, es van fer activitats astronòmiques al mirador esmentat. Igualment, els dos bars del poble i la benzinera estaran oberts fins a altes hores per mirar de donar servei a tots els visitants.
La Junta de Castella i Lleó, de la mà de Protecció Civil, fa més d’un any que prepara minuciosament el dispositiu de seguretat per a l’eclipsi.
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