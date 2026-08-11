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Obres de renovació

Ferrocarrils tallarà la circulació de trens entre Gràcia i Sarrià a partir de l’11 d’agost

El servei d’autobusos alternatiu connectarà les estacions afectades mentre durin les obres de renovació de via en el tram

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Arxiu. Una estació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)

Arxiu. Una estació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) / Generalitat de Catalunya

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Judit Bertran

Barcelona

A partir del dia 11 d’agost i durant 13 dies, fins al 23, el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’interromprà entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres de renovació de la via en el tram.

Les obres, que van començar el maig passat en horari nocturn, permetran millorar la resistència del servei i reduir els costos de manteniment. A més, s’implementarà a la via 1 entre Gràcia i Muntaner una nova placa que substituirà l’actual via sobre balast i es renovaran les diagonals del tram Muntaner-La Bonanova sobre via en placa.

Per això, s’habilitarà un servei alternatiu d’autobusos que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, les Tres Torres i Sarrià. A més, els trens entre Gràcia i Plaça Catalunya modificaran els horaris habituals i circularan amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. D’altra banda, els trens de les línies S1 i S2 entre aquestes estacions i les línies L7 i L12 mantindran els horaris habituals.

La intervenció forma part del projecte de la renovació de via entre Plaça Catalunya i Sarrià, que ja va executar la seva primera part en el tram Sarrià, Les Tres Torres, La Bonanova i Muntaner. D’altra banda, entre els dies 4 i 30 d’agost, les obres comportaran diverses afectacions als carrils de circulació de la Via Augusta amb talls parcials, estrenyiments entre els carrers Madrazo i Ganduixer i desviacions del carril bici en algun tram puntual.

Manteniment i renovació

Però abans d’aquestes obres, FGC tallarà la línia Llobregat-Anoia de l’1 al 7 d’agost entre les estacions Sant Vicenç | Castellgalí i Manresa per renovar i executar noves vies en el tram. En concret, es farà una renovació integral de 400 metres de via a l’interior del túnel de Santa Clara a l’altura de l’estació Manresa-Viladordis i s’executarà una nova via en placa formigonada substituint la via en balast actual amb objectiu de reforçar l’estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar les filtracions d’aigua.

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També, a partir d’aquest dilluns FGC ha començat les tasques de revisió anual del Funicular de Vallvidrera que duraran fins al 28 d’agost. Durant el període s’habilitarà un servei alternatiu per carretera.

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