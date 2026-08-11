Focs forestals
20.000 hectàrees, 7 carreteres tallades i 800 desallotjats: l’amenaça de l’incendi «fora de control» de Niebla s’estén per Sevilla i Huelva
Els dispositius intenten frenar l’avenç d’unes flames descontrolades pels forts vents, la humitat, els múltiples focus secundaris i la dificultat del terreny
Javier Alonso
Cinc dies després del primer avís de l’incendi de Niebla (Huelva), el foc arrenca una altra jornada més fora de control i estenent-se a una «velocitat desorbitada» a causa dels continus canvis de vent, a la multiplicació de focus secundaris pels fenòmens convectius, a la complexitat del terreny i les altes temperatures. Els serveis d’extinció confiaven a comptar amb una certa millora climatològica diumenge, però s’han trobat amb dues jornades consecutives d’empitjorament que han incrementat la «inestabilitat i la perillositat del foc». Ja s’ha convertit en un dels pitjors i més devastadors dels últims anys.
Fins aquest dimarts el foc que es va iniciar al terme municipal de Niebla ja s’ha estès per aproximadament 20.000 hectàrees d’eucaliptal, devesa i pineda (tot i que encara s’ha de determinar quantes han sigut realment arrasades), hi ha 800 desallotjats entre les províncies de Huelva i Sevilla (una xifra que pot augmentar al llarg d’aquest dimarts), hi ha set carreteres tallades amb controls de la Guàrdia Civil i el desplegament de mitjans coordinats entre la Junta d’Andalusia i el Govern d’Espanya supera els 600 professionals que disposen de 26 mitjans aeris.
«La prioritat és la seguretat de les persones i, en segon lloc, protegir les poblacions», repeteixen els responsables de l’equip d’extinció de l’incendi que treballen per impedir que el foc accedeixi a una desena de localitats i pedanies que es troben amenaçades. De moment, tot i que han hagut de ser desallotjades, continuen separades de les flames. Tot i que tota la població s’ha traslladat i hi ha dispositius per evitar que ningú intenti entrar o transitar-hi a prop.
Desallotjaments a Huelva i Sevilla
Dins la província de Huelva l’amenaça plana sobre Berrocal, amb 283 veïns, seguit d’El Pozuelo, amb 73. També es mantenen fora de casa seva 42 persones de la Florida, Las Arenas i els hivernacles pròxims; 21 de Raboconejo i Caballón; 20 de Membrillo Alto; 14 de Marigenta; cinc més de Las Arenas i dos de Tumbalejo. A aquesta llista s’hi van sumar, dilluns a la tarda, Las Delgadas i Montesorromeo amb un total de 35 habitants. En total, per tant, 509 desallotjaments forçosos a la província de Huelva. Als serveis del Pla Infoca i els bombers de la província es van sumar ahir a la tarda dues dotacions dels Bombers de l’Ajuntament de Huelva que s’han desplaçat cap a la zona de Nerva i Riotinto per col·laborar en les tasques de control de l’incendi. Precisament, durant tota la jornada de dilluns aquesta va ser la direcció que va prendre principalment l’incendi tot i que al mateix temps es va anar propagant cap a altres zones a través dels focus secundaris i «salts» de fins a diversos quilòmetres. L’objectiu, no obstant, es va aconseguir i el foc no va entrar a Berrocal.
En el cas de Sevilla, de moment, el focus està centrat en El Madroño i en les seves quatre pedanies: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego i Villargordo. Totes van haver de ser desallotjades en la jornada de dilluns. Feia dies que l’esperaven, com recorda l’alcalde, Antonio López, que afirma que n’hi ha molts que rememoren l’estiu del 2004 quan el municipi va patir el seu pitjor incendi que va afectar més del 80% del territori. Mentre els veïns es reparteixen per cases de familiars o per El Castillo de las Guardas, els equips d’extinció proven de defensar les posicions i evitar que l’amenaça es propagui. En total, estan afectades vivendes on estan censades 286 persones entre el municipi i les seves pedanies.
D’aquest dispositiu formen part també els Bombers de la Província de Sevilla. A Santiponce i Sanlúcar, desplegats des de primera hora de la tarda a El Madroño i la pedania d’El Álamo, respectivament, s’han unit ja efectius dels Parcs de Mairena del Aljarafe i Lebrija i Gerena va de camí. El dispositiu comptarà amb quatre Autobombes Rurals Pesants (BRP) i una Autobomba Nodrissa (BNP). «Els efectius del consorci continuen donant suport a les actuacions vinculades al desallotjament preventiu i a les tasques necessàries a la zona, en coordinació amb el dispositiu d’emergència establert», apunten des de Diputació de Sevilla que ha desplaçat ja a aquest punt una guàrdia de 19 bombers i nou vehicles per protegir les poblacions. A més de les persones, s’han fet desallotjaments d’animals i bestiar, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, per traslladar-los a un lloc segur.
De moment, ni a Sevilla ni a Huelva hi ha més municipis en situació de preavís, però l’evolució de l’incendi és desconcertant per als responsables del dispositiu d’emergències. «És impossible determinar quines zones són segures i quines no amb tants canvis i focus secundaris», va detallar el conseller de Presidència i Emergències, Antonio Sanz. No hi ha, per tant, una previsió de quan els desallotjats podran tornar a casa seva. La columna de fum sí que és visible ja de diferents punts de les dues províncies.
Sí que es mantenen tallades set carreteres repartides per les dues províncies. Són vies que es troben a les proximitats de l’incendi o que comuniquen amb algunes de les localitats desallotjades. Hi ha dispositius de la Guàrdia Civil que treballen per impedir que ningú hi pugui accedir. Concretament estan afectades la SE-6402 entre Aznalcóllar i El Álamo, l’HU-3106, l’A-493, l’HU-4104, l’HU-4103 i l’HU-6104. També continua tallat un camí entre Marigenta i Las Delgadas i l’accés a El Madroño a través de l’A-476.
Ampli desplegament coordinat
Quant al desplegament d’efectius, ja arriba a les 600 persones entre el Pla Infoca, l’UME i el Ministeri de Transició Ecològica. Compten en total amb 26 mitjans aeris que s’utilitzen en funció de les condicions climatològiques. Els consorcis provincials de bombers de Huelva i Sevilla estan immersos també en els plans d’actuació, igual com la Guàrdia Civil o Protecció Civil que estan col·laborant en les tasques de desallotjament dels municipis afectats.
«És un incendi fora de la capacitat d’extinció, no pels mitjans sinó per l’evolució del mateix foc», explica Antonio Sanz, coordinador del pla d’emergències en un dispositiu reforçat pel Govern d’Espanya a través del delegat en funcions Francisco Toscano. A més de la Unitat Militar d’Emergències participen consorcis provincials i parcs locals de Bombers i els mitjans disponibles del Ministeri de Transició Ecològica.
Donades les característiques de l’incendi s’està fent servir maquinària pesada i foc tècnic per defensar especialment les poblacions amenaçades pel foc. No obstant, amb prou feines s’ha pogut treballar en l’extinció degut, entre altres qüestions, a la gran «perillositat». Segons les dades difoses per la Junta d’Andalusia els fenòmens convectius han provocat salts de fins a 3,5 quilòmetres. «Fa quatre dies que ens defensem d’un incendi que canvia contínuament les condicions de treball. Encara no hem tingut una oportunitat clara per atacar-lo, però quan la tinguem l’aprofitarem al màxim», va resumir el conseller Antonio Sanz.
Causes de l’incendi
Tot i que la investigació sobre l’origen del foc es completa quan hagi sigut extingit, des de WWF han advertit dels perills d’aquesta zona: «L’incendi deixa en evidència el greu risc de seguretat que suposen les grans superfícies d’eucaliptals i pinedes de cultiu industrial abandonades a la província de Huelva. Són polvorins».
En declaracions a Europa Press, el portaveu de WWF a Doñana, Juanjo Carmona, ha assenyalat que l’avenç de les flames «en una zona amb abundant cultiu forestal industrial sense gestió ni manteniment preventiu» era «una situació advertida ja fa més de deu anys» per ecologistes i col·lectius locals, com la plataforma Fuegos Nunca Más a través del seu portaveu Juan Romero.
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