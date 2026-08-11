L’expectació dispara els preus dels vehicles de lloguer
Roberto Bécares
L’alta demanda de lloguer de cotxes a les principals ciutats espanyoles a causa de l’eclipsi solar ha disparat el preu fins a nivells històrics. A Madrid no es pot trobar un cotxe de lloguer per a demà per menys de 600 euros al dia. A Barcelona, els preus s’eleven fins a gairebé els 700; a Bilbao voregen els 493 i a la Corunya superen els 300 euros [tots ells models de vehicle petits]. Les quatre ciutats són dins o a prop de la franja de totalitat de l’eclipsi.
D’acord amb un estudi del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa publicat fa unes setmanes, l’eclipsi generarà 446.700 visitants addicionals a Espanya durant la setmana del 10 al 16 d’agost, dels quals 160.000 seran visitants procedents de l’estranger. La majoria arriben en avió i, per poder desplaçar-se als punts escollits a l’Espanya buidada –amb bona visibilitat i contaminació lumínica escassa–, han de llogar un cotxe. Castella i Lleó i l’Aragó són alguns dels llocs on s’estan rebent més visitants.
"Intenteu-ho demà..."
Les oficines de lloguer s’han convertit aquest començament de setmana en un erm perquè ja gairebé no queden vehicles disponibles. "Ja hem tancat perquè no hi ha cotxes" o "no tenim cap disponibilitat, intenti-ho demà" eren les respostes donades pels empleats de les oficines de lloguer de vehicles d’Avis o Europcar ahir a l’estació d’Atocha de Madrid, on sorprenia veure buits nombrosos llocs d’aparcament de les plataformes dedicades al renting de cotxes.
Segons la cerca feta per aquest diari al portal de lloguer de cotxes de Booking, que escaneja totes les companyies, a Barcelona el cotxe més econòmic, un Peugeot 208, costava ahir 694 € i a Madrid, un Fiat 500 sortia a 639 €.
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