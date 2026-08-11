Desinformació
Ni perill per embarassos ni augment de la radiació: aquestes són les notícies falses més repetides de l’eclipsi
Al llarg de la història, aquest fenomen astronòmic s’ha vinculat a la mística i la religió, i malgrat els avenços de la ciència, encara avui persisteix la desinformació
Eclipsi solar, en directe: quan és, hora a Espanya, on veure’l, com comprar ulleres homologades i última hora del fenomen astronòmic del 12 d’agost
Laura Cercós Tuset y Ariadna Mañé | Verificat
El misticisme que envolta els eclipsis té milers d’anys d’antiguitat, i han sigut moltes les creences i llegendes que els han associat amb mals presagis o desastres naturals.
Avui dia, tot i que fa segles que som capaços de predir-los, encara persisteixen mites sense fonament que envolten el fenomen astronòmic que passarà aquest dimecres a Espanya, i que no passa a la Península des de principis del segle passat.
No augmentarà la radiació durant l’eclipsi
El perill de veure l’eclipsi a simple vista ha fet creure alguns usuaris que la Terra quedarà exposada a una radiació extraordinàriament alta. És fals. La radiació solar que ens arriba no només no és més alta, sinó que es redueix a prop de la meitat de l’habitual als llocs on l’eclipsi és total, segons un estudi del 2018, cosa que afectarà bona part de la Península.
La necessitat de posar-se ulleres homologades per observar el fenomen no es basa en cap augment de la radiació, sinó en com de perillós resulta sempre observar el sol a simple vista.
Cap efecte demostrat sobre els embarassos
En la mateixa tònica, los embarassos també són objecte de preocupació i hi hahagut. S’han viralitzat avisos que l’eclipsi pot avançar parts i provocar malformacions en el nadó. Hi ha qui recomana no sortir de casa, o fins i tot lligar-se una cinta vermella a la panxa. Cap d’aquestes afirmacions compta amb una sola gota d’evidència científica.
«No hi ha cap relació entre els embarassos i l’astronomia», sentència a Verificat el director de l’Observatori del Montsec, Kike Herrero, també investigador a l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Cap estudi científic, ni cap institució especialitzada com l’IEEC o la NASA, han alertat d’efectes similars.
Una hipòtesi semblant a la idea que les fases de la Lluna (i per tant els eclipsis) poden tenir algun tipus d’efecte en els naixements. El va estudiar durant quatre anys un grup d’investigadors de la unitat de neonatologia de l’Hospital Universitari Río Hortega de Valladolid, que va comparar l’estadística de naixements espontanis amb les fases lunars. No va trobar cap correlació.
Observant les dades de naixements d’Idescat i les fases lunars del 2025, no apareix cap relació entre l’augment o el descens puntual dels naixements i si hi havia lluna plena o nova.
Per què les radiografies no funcionen per protegir-se els ulls de l’eclipsi
A l’altre costat del pèndol es troben aquells que denuncien que les recomanacions oficials són exagerades: defensen que les ulleres homologades són innecessàries i que unes ulleres normals, una cambra de fotos o fins i tot una radiografia ja protegeixen prou. Una idea no només falsa; també perillosa.
«Igual que no miraries el Sol de manera directa un dia normal, un eclipsi parcial tampoc es pot mirar directament: es produeixen danys a la retina», avisa Herrero.
El perill més gran per als ulls passa quan la Lluna ja va allunyant-se del Sol. En els moments de més foscor (pràcticament es fa ‘de nit’), les pupil·les es dilaten per deixar entrar més llum a la retina. Però quan el Sol torna a aparèixer, absorbeixen la llum i la radiació molt més intensament.
Així, per disfrutar de l’eclipsi de forma segura, és imprescindible utilitzar ulleres homologades que incorporin el marcatge CE i indiquin el compliment de la norma ISO 12312-2. «Amb els sistemes no homologats no notes el mal, perquè no molesta, però els rajos ultraviolats perjudiquen la vista», resumeix Herrero.
¿Els animals i les plantes prediuen l’eclipsi?
La rumorologia astronòmica també s’està fixant en com les plantes i els animals reaccionen davant l’eclipsi. Ha ressorgit, per exemple, la idea que les plantes ho poden predir, com va dir un estudi posteriorment refutat. Herrero assenyala que no hi ha manera que puguin fer-ho. Ho va demostrar una investigació sobre l’anomenat «comportament anticipatatori de les plantes», publicada el 2026, que afirma que es tracta d’una pseudociència.
«Per a la flora, l’únic efecte perceptible és la part de llum: hi ha canvis que produeixen reaccions com si fos de nit», detalla l’expert. En els animals el canvi també és breu: «La fauna no està habituada: hi ha silenci dels insectes i un comportament instintiu pel canvi de llum», diu Herrero.
Tot i així, l’efecte de l’eclipsi sobre la naturalesa no és ciència-ficció. «La Lluna i el Sol produeixen gravetat, que notem amb les marees. Quan estan alineats es produeixen marees una mica més altes», explica Herrero, tot i que insisteix que no hi ha diferència entre l’eclipsi i una lluna nova.
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