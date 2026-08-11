A L’HIVERN
Obres al cor de Sarrià per millorar l’accessibilitat
Meritxell M. Pauné
Unes obres senzilles aquest hivern miraran d’eliminar obstacles per als vianants al cor del casc antic de Sarrià. L’Ajuntament de Barcelona ha tret a licitació una doble actuació per millorar l’accessibilitat a la plaça de Sarrià i a la cruïlla del passeig de la Reina Elisenda de Montcada amb el petit carrer de Pere Tarrés. Són dos punts molt transitats del Sarrià vell, perquè hi ha l’església parroquial, la nova biblioteca J. V. Foix, l’inici del carrer Major i el mercat municipal.
El districte ja havia encarregat a l’empresa Pisan, a la tardor, el projecte executiu amb el detall de les obres que cal fer. El pla, que firmen els enginyers Frederic Juanola i Santiago Piñol, concreta dues intervencions quirúrgiques per "millorar la seguretat i l’accessibilitat dels usuaris de l’espai públic", és a dir, evitar ensopegades i eliminar barreres arquitectòniques. Les constructores poden presentar ofertes fins al 4 de setembre i, un cop escollida la guanyadora i formalitzat el contracte, l’empresa tindrà un mes de marge per començar les obres, que hauran d’acabar en un màxim de set setmanes. El pressupost és ajustat: 90.000 euros, IVA inclòs. Si el projecte no s’encalla, s’estrenarà abans que les eleccions de maig tanquin el mandat actual.
Vorera, bancs i cadires
Les obres començaran al lateral del mercat. L’actual vorera muntanya del passeig de la Reina Elisenda de Montcada s’estreny a l’arribar al carrer de Pere Tarrés, que a més està pavimentat amb llambordes. L’obra eixamplarà la vorera dels 1,44 metres actuals fins als 2 metres i crearà un pas de rajoles llises que donarà continuïtat a l’itinerari pel passeig. Pel que fa a la plaça de Sarrià, l’actuació se centrarà a substituir bancs i cadires i redistribuir-los per respondre millor als usos ciutadans actuals. També es resoldrà l’ineficaç sistema antilliscant de les escales de l’església de Sant Vicenç de Sarrià.
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