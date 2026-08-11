Retirats sis models d’ulleres per problemes amb els filtres
La inspecció conclou que són massa foscos i que hi ha el risc que les persones que els facin servir "es treguin les ulleres" i s’exposin al sol.
Valentina Raffio
La gran inspecció de mercat per posar a prova la seguretat de les ulleres de protecció per veure l’eclipsi ha conclòs afirmant que, a grans trets, la gran majoria de productes comercialitzats a Espanya compleixen els requisits de seguretat. No obstant, segons va transcendir ahir, les anàlisis han detectat la presència d’ulleres que utilitzen filtres més foscos del compte i que, a la pràctica, podrien provocar que les persones tendeixin a "desplaçar" la lent a la recerca d’una visió òptima i que, per culpa d’això, acabin exposant-se involuntàriament a la radiació directa. Davant d’aquest escenari, les autoritats han ordenat la retirada de fins a sis models diferents. Segons afirma Facua, "es tracta de productes de les marques Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro i Opticalia, les irregularitats dels quals han estat detectades per les administracions de consum de la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, la Rioja i l’Aragó".
En tots els casos, l’advertència és la mateixa. I té a veure amb la foscor del filtre utilitzat. Els inspectors afirmen que "a l’estar el filtre d’aquestes ulleres per sota del mínim de transmitància", és a dir, al ser "excessivament fosc", és molt possible que els usuaris que facin servir aquests articles només aconsegueixin veure una foscor total i no el disc solar. Els experts creuen que, "com a reacció previsible", és molt possible que els usuaris "llisquin les ulleres cap al front, les inclinin o se les retirin un instant per enquadrar la posició del sol amb la intenció de tornar-se-les a posar immediatament" i és justament aquí quan, "durant aquest interval sense protecció", hi ha el risc que "els ulls quedin exposats directament a la radiació solar directa" i, per això, es produeixi "una lesió química o tèrmica a les cèl·lules foveals de la retina".
Avisos de les comunitats
La Comunitat de Madrid va notificar l’existència d’aquest defecte a les ulleres de la marca Lionstar, model LSP1, i va incloure aquest article a la xarxa d’alerta de productes no alimentaris perillosos que coordina el Ministeri de Consum "amb la prohibició de comercialització i la immobilització de les unitats localitzades". La Junta de Castella i Lleó, per la seva banda, va emetre un avís relatiu a les ulleres de la marca ECP Eye Care Proffesional "amb ordre de retirada del mercat i prohibició de la comercialització". La Xunta de Galícia també va demanar la "retirada del mercat" de les ulleres de la marca Pelispan i d’Homanaje model QW-50Z1 per irregularitats als filtres. La Rioja va emetre un avís sobre les ulleres de la marca Orro del model O37-R, lot 2603-01 (data de fabricació 2026-03), "amb ordre de retirada del mercat i prohibició de comercialització" per irregularitats als filtres emprats, i el Govern de l’Aragó també va emetre una "ordre d’immobilització i retirada" del mercat de les ulleres de la marca Opticalia.
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