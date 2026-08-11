Successos
Dos tirotejos en una mateixa nit al barri de Sant Cosme del Prat
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Gisela Macedo
Aquest dilluns a la nit s’han registrat dos tirotejos en menys de tres hores al barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat. Els dos episodis es van produir a la via pública i, segons han informat fonts policials a aquest diari, podrien estar relacionats amb un enfrontament entre les mateixes persones. Per ara no consten ferits, detinguts ni identificats.
El primer avís va arribar a les 20.54 hores, quan diversos veïns van trucar al 112 per alertar d’una baralla a la plaça de l’Amistat, davant els jutjats, i van assegurar haver escoltat trets d’arma de foc. Quan van arribar les patrulles dels Mossos d’Esquadra, una de les persones implicades havia entrat en un edifici, mentre que una altra havia fugit corrent.
Segons fonts del cos, els agents van registrar l’immoble a la recerca de la persona que suposadament s’havia amagat allà, però no la van trobar. Al carrer sí que van localitzar una navalla i dos ganivets.
Segon enfrontament
Després del succés, els Mossos van establir un patrullatge preventiu per la zona. A les 23.15 hores no s’havien produït noves incidències, per la qual cosa van donar per finalitzada aquesta actuació. No obstant, tot just mitja hora després, a les 23.42 hores, van rebre un nou avís de veïns que alertaven d’una altra baralla a la zona, aquesta vegada al carrer Riu Túria, i asseguraven haver escoltat de nou diversos trets d’arma de foc.
Els agents que es van desplaçar fins al lloc van trobar 32 casquets i cinc cartutxos a la via pública. Els Mossos van activar llavors la unitat d’investigació per realitzar un reportatge fotogràfic de les troballes i recollir els objectes.
Segons han explicat fonts policials a aquest diari, els primers indicis apunten que en aquest segon episodi podrien haver participat les mateixes persones enfrontades en el primer incident. De moment, no consta cap persona ferida, ni tampoc cap detingut o identificat.
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