Salut
Un turista desencadena un brot de xarampió a Mallorca
Irene R. Aguado
La Conselleria de Salut del Govern balear ha detectat un brot de xarampió a Mallorca amb sis afectats, els primers casos confirmats a la comunitat autònoma enguany. La Direcció General de Salut Pública va activar el protocol de vigilància i rastreig de contactes per mirar de frenar la propagació d’una malaltia altament contagiosa i no descarta que apareguin nous positius els pròxims dies. "Cal esperar que hi hagi algun altre cas. Entra dins de la normalitat", va reconèixer ahir la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, que va explicar que el període d’incubació es pot allargar fins a 23 dies. No hi ha cap de les sis persones afectades ingressada i els casos confirmats han sigut aïllats als seus domicilis. L’origen del brot se situa en un menor estranger procedent d’un país europeu que feia vacances a Mallorca i va acudir el 19 de juliol al servei d’Urgències Pediàtriques de l’hospital Son Espases. Els casos secundaris van començar a presentar símptomes a finals de juliol i el brot es va detectar divendres.
Tot i que els pacients coincideixen en el temps i van ser atesos al mateix hospital, Salut Pública el classifica com un brot comunitari i no com un d’origen sanitari. Alguns dels cinc casos posteriors, entre els quals hi ha residents a Mallorca, s’han contagiat a la mateixa sala d’espera d’Urgències Pediàtriques. "El xarampió és molt contagiós. Per això s’ha pogut contagiar en una sala d’urgències", va assenyalar Esteban. Cinc de les sis persones contagiades no estaven vacunades, mentre que de la sisena se’n desconeix l’estat vacunal. La protecció completa davant del xarampió s’assoleix amb dues dosis de la vacuna i les Balears actualment disposen d’una cobertura del 91,11% de la població objectiu.
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