Ruptura d’estoc
Les ulleres per a l’eclipsi s’esgoten en òptiques i farmàcies de gairebé tot Espanya: «Si en tens 200 te les compro»
A Madrid i Barcelona hi ha ruptura d’estoc des de fa dies i en altres punts del país estan desproveïts des de fa setmanes
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Roberto Bécares
«¿Ulleres per a l’eclispe? No, què va, la setmana passada el producte va entrar en ruptura d’estoc i ja és impossible aconseguir». Javi, farmacèutic d’un establiment del barri de Puerta del Ángel de Madrid somriu quan se li pregunta pels protectors d’ulls de cara al fenomen històric que es viurà aquest dia 12 d’agost, quan la lluna tapi completament el sol durant tot just un minut. «Si consgiues 200 digues-m’ho que jo les venc. Anem a meitats», diu sorneguer.
La resposta és la mateixa en nombroses òptiques i farmàcies consultades per aquest diari. «Res, a nosaltres no ens queda res des de divendres passat. Un client em va dir que a El Corte Inglés continuaven quedant, però això va ser divendres, ara és molt difícil aconseguir», assenyala la Rosa, treballadora d’Òptica Universitària de l’Avinguda diagonal de Barcelona.
Quan els establiments encarregaran noves comandes d’ulleres solars, que es venen a 2,90 euros, a Cofares, principal subministradora de productes farmacèutics, es troben amb la mateixa resposta: «Rotura d’estoc». A Opticalia, que té més de 760 centres òptics repartits per tot Espanya, també asseguren que no tenen estoc: «Estan esgotades».
«A mi em van llegat 50 divendres i les 50 les vaig vendre, tant de bo em vinguessin més», assenyalava Eduardo, de l’Òptica madrilenya New Lens. «A nosaltres se’ns van acabar ahir i esperem rebre unes 600 avui», assenyala per la seva opart a Soloptical Espai León, una de les províncies on millor es veurà l’eclipsi. En òptiques d’Oviedo i Saragossa, no obstant, era impossible avui aconseguir les ulleres per a l’eclipsi. «Des de fa dues setmanes no tenim, el proveïdor ens va dir que no ens n’enviaria més. I això que ens venen per dia a preguntar entre 25 i 30 persones», assenyalen en un establiment de General Òptica a Saragossa.
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