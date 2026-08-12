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Alerta eclipsi: retirat del mercat un nou model d’ulleres homologades per veure l’eclipsi solar

Les ulleres de Mó de Multiópticas s'afegeix a sis models més per filtratge excessivament fosc que podria provocar danys a la retina

Ulleres publicitades per al seu ús durant l’eclipsi solar tot i que no tenien l’homologació ISO correcta i que han estat retirades per la Guàrdia Civil a Cantàbria

Ulleres publicitades per al seu ús durant l’eclipsi solar tot i que no tenien l’homologació ISO correcta i que han estat retirades per la Guàrdia Civil a Cantàbria / GUARDIA CIVIL / EFE

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Regió 7

A falta de poques hores perquè tingui lloc l’[eclipsi solar], les autoritats han retirat un nou model d’ulleres per a l’eclipsi pel risc de lesions oculars, de manera que ja són set les marques afectades. Ara, ha informat Facua, s’ha prohibit la comercialització de les ulleres de la marca Mó, de Multiópticas, model 2508-RS003. Aquest model retirat se suma a sis models més, corresponents a productes de les marques Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro i Opticalia.

Ulleres per veure l’eclipsi de Multiópticas retirades del mercat

Ulleres per veure l’eclipsi de Multiópticas retirades del mercat / Facua

Filtres més foscos del compte

La descripció del risc que s’indica en totes les ordres de retirada del mercat i prohibició de la comercialització és la següent: «L’usuari es posa les ulleres per observar l’eclipsi solar. Com que el filtre està per sota del mínim de transmitància (excessivament fosc), l’usuari només veu foscor total i no aconsegueix localitzar el disc solar. Com a reacció previsible, i estant de cara al sol, l’usuari es desplaça les ulleres cap al front, les inclina o se les treu un instant per enquadrar la posició del sol amb la intenció de tornar-se-les a posar immediatament. Durant aquest interval sense protecció, els ulls queden exposats directament a la radiació solar directa (radiació visible i infraroja/ultraviolada). Es produeix una lesió química o tèrmica a les cèl·lules foveals de la retina».

Així, no és que aquestes ulleres no protegeixin les retines dels usuaris, sinó que, en utilitzar filtres més foscos del compte, a la pràctica podrien provocar que les persones tendeixin a «desplaçar» la lent a la recerca d’una visió òptima i que, per culpa d’això, acabin exposant-se involuntàriament a la radiació directa.

En el cas de les ulleres de la marca Mó de Multiópticas (lot 0326, model 2508-RS003), el producte ha estat inclòs l’11 d’agost per la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum del Govern Balear a la xarxa d’alerta de productes no alimentaris perillosos que coordina el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, amb la prohibició de comercialització i la immobilització de les unitats localitzades.

Valldemossa comunica que les ulleres repartides per l’Ajuntament no són adequades

D’altra banda, l’Ajuntament de Valldemossa, Mallorca, ha informat aquest dimecres que les ulleres repartides pel consistori no són adequades per a l’observació de l’eclipsi.

En un comunicat, el consistori ha explicat que es tracta de les ulleres donades per la firma Eclipse Balears 2026. Tot i que el producte compleix amb la certificació europea i la normativa ISO 12312-2:2015, la mateixa firma ha comunicat públicament que en desaconsella l’ús.

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La persona donant ha manifestat la seva intenció de presentar un comunicat formal a través del registre municipal explicant-ne els motius. No obstant això, i atenent les publicacions efectuades per la firma a les seves xarxes socials, l’Ajuntament ha considerat necessari i urgent desaconsellar l’ús d’aquestes ulleres per a l’observació del fenomen.

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