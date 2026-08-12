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Seguretat

Barcelona instal·larà un centenar de videocàmeres en punts clau

El tinent d'alcaldia Albert Batlle, en el balanç d'inspeccions a Ciutat Vella

El tinent d'alcaldia Albert Batlle, en el balanç d'inspeccions a Ciutat Vella / Alba Rodelgo Llasat

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Judit Bertran

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona continua avançant en el seu pla de videovigilància per frenar els delictes i garantir la seguretat a la ciutat. En el marc d’aquesta estratègia, Albert Batlle, tinent d’alcaldia de Prevenció i Seguretat, va anunciar ahir la instal·lació de prop de 100 noves càmeres abans que acabi l’any en diferents punts considerats estratègics i sensibles des del punt de vista de la seguretat, la convivència i la gestió de grans concentracions de persones.

El desplegament contempla 9 nous dispositius al passeig del Born, 11 als búnquers del Carmel, 30 a l’Anella Olímpica, 30 més als Encants Vells i al barri del Fort Pienc i 19 al parc de la Pegaso, escenari a principis de juliol de l’assassinat a trets d’un menor vinculat pels investigadors a una presumpta venjança entre bandes juvenils. Batlle va assenyalar, no obstant, que la instal·lació de les càmeres en aquest últim punt ja estava prevista abans del crim.

De 186 a 660 dispositius

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Amb aquest desplegament progressiu, la ciutat disposa actualment de 186 càmeres i preveu arribar als 660 dispositius el 2027, quan la xarxa de videovigilància s’estendrà a tots els districtes i cobrirà aproximadament el 5,16% de l’espai públic. Tot i aquesta ampliació, el consistori va assenyalar que el sistema no incorpora tecnologies de reconeixement facial ni cap altre mecanisme d’identificació basat en intel·ligència artificial.

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