Consells d’última hora dels científics per gaudir de l’eclipsi: deixa el mòbil a la butxaca, posa un temporitzador i mira més enllà del Sol
Eclipsi solar, última hora en directe: a quina hora és, mapa amb franja de visibilitat a Espanya i on trobar ulleres homologades
Josep Masalles, el ‘caçador d’eclipsis’ d’Espanya i d’Europa: «Sempre tinc un pla A, B i C per si la meteorologia obliga a moure’s»
Valentina Raffio
L’eclipsi del segle ja és aquí i més val estar preparats. Segons expliquen diversos científics a la plataforma Science Media Center Espanya, la clau per poder observar aquest fenomen en tota la seva esplendor és la preparació. Per escollir el lloc adequat per a l’observació del fenomen, sí. Però també per saber què cal mirar i quan, com entendre què està passant al nostre voltant i, sobretot, què podem fer per convertir aquest moment en una cosa inesborrable que perduri per sempre en la nostra memòria. Aquests són alguns consells d’última hora dels científics per gaudir al màxim de l’eclipsi d’aquest 12 d’agost.
El consell més repetit té a veure amb la planificació i la logística del dia. En aquest sentit es pronuncia l’astrònom Salvador J. Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec a Lleida), que afirma que és essencial «planificar els desplaçaments amb temps» per evitar en la mesura possible els embussos i, a més, «contemplar plans alternatius en cas de mal temps» per assegurar una correcta observació del fenomen. L’especialista també recomana consultar els punts d’observació habilitats per les diferents comunitats autònomes amb motiu de l’esdeveniment, tant per garantir-ne una bona visibilitat com per evitar saturar les zones més concorregudes.
Són molts els que, a tan sols unes hores de l’arribada de l’«eclipsi del segle», encara estan dubtant si observar-lo des d’un lloc amb visibilitat al 99% com Barcelona o Madrid o si desplaçar-se fins a la franja de totalitat. Sobre aquesta qüestió es posiciona amb contundència Alejandro Sánchez de Miguel, investigador postdoctoral EMERGIA a l’Oficina de Qualitat del Cel de l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia-CSIC, que afirma que «un 99,9% no és suficient» per observar l’eclipsi i que «només el 100% és suficient per veure l’espectacle en la seva totalitat i que duri, almenys, 30 segons».
Restriccions i mobilitat
Víctor Lanchares, president de l’Agrupación Astronómica de La Rioja i professor de Matemàtica Aplicada de la Universitat de La Rioja, recomana als ciutadans estar molt pendents de les restriccions que estableixin les autoritats amb motiu de l’esdeveniment, així com dels possibles talls i les limitacions de mobilitat. Per als qui hagin de viatjar per veure l’eclipsi, Lanchares demana realitzar els viatges amb la màxima previsió possible. I per als qui ja viuen dins de la franja de totalitat, l’expert aconsella «evitar els desplaçaments» amb cotxe i prioritzar les visites de proximitat com, per exemple, les que es poden fer a peu. En els dos casos, afirma, «un lloc elevat és millor, però no imprescindible», perquè «el més important és tenir l’horitzó oest espaiós, sense edificis, arbres o muntanyes».
Un altre dels consells més repetits té a veure amb la seguretat ocular i l’ús d’ulleres de protecció. Begoña Nicolás, professora ajudant doctora de l’Àrea d’Astronomia i Astrofísica del departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Santiago de Compostel·la, recorda que cal comprovar que les ulleres disposin de l’homologació oficial (ISO 12312-2:2015 i marcatge CE). L’experta recorda que aquests filtres s’han d’utilitzar durant tota la fase de parcialitat de l’esdeveniment i només poden retirar-se durant la totalitat. I ja que aquesta etapa és molt curta, i en alguns casos pot ser inferior a un minut, «es recomana posar un comptador amb alarma que ens avisi abans que acabi per no danyar-nos la vista».
Seguretat ocular per a nens
Sobre la seguretat ocular també es pronuncia M.ª Ángela del Castillo Alarcos, directora i propietària de l’Escola de Ciències-Observatori Astronòmic de Titaguas, que recorda la importància d’extremar les precaucions, especialment en el cas dels infants. «És molt important que els infants estiguin protegits quan mirin la totalitat, ja que es poden treure i posar les ulleres, doblegar-les o fins i tot llençar-les a terra, i això podria deteriorar-les», explica. Com a consell, l’experta recomana «fer un forat a les patilles de les ulleres de cartró i lligar-hi un cordill o una goma perquè, quan se les treguin, quedin penjades del coll» o bé «fer-se amb una màscara de cartró d’animals o de personatges infantils, de les que tenen forats als ulls, i enganxar-hi les ulleres per darrere. La màscara es pot subjectar amb la goma que acostumen a portar».
En el moment clau de l’eclipsi, l’anhelada fase de foscor total, totes les mirades es dirigiran al sol per comprovar com l’ombra lunar bloqueja completament la llum del nostre astre rei. Durant aquells instants, que en alguns casos poden allargar-se durant gairebé dos minuts, experts com Marcos Pérez Maldonado, director de Museos Científicos Coruñeses, recomana «no obsessionar-se amb el Sol». «La imatge del Sol eclipsat és minúscula i estàtica. L’interessant passa al nostre voltant: canvis en la intensitat i el color de la llum, l’ombra del fullatge, baixada de temperatures i comportament de la fauna al teu voltant , especialment, la humana», afirma l’especialista.
En el moment clau de l’eclipsi, l’anhelada fase de foscor total, totes les mirades es dirigiran al sol per comprovar com l’ombra lunar bloqueja completament la llum del nostre astre rei. Durant aquells instants, que en alguns casos poden allargar-se durant gairebé dos minuts, experts com Marcos Pérez Maldonado, director de Museos Científicos Coruñeses, recomana «no obsessionar-se amb el Sol». «La imatge del Sol eclipsat és minúscula i estàtica. L’interessant passa al nostre voltant: canvis en la intensitat i el color de la llum, l’ombra del fullatge, baixada de temperatures i comportament de la fauna al teu voltant , especialment, la humana», afirma l’especialista.
- El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
- Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
- Onada de robatoris a locals de restauració de Manresa
- José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
- D'Eivissa a Berga: així han estat les vacances dels jugadors del Barça de la Catalunya central
- La compra del bloc 8 okupat a Manresa: entre la satisfacció i la crítica ferotge
- Quin temps farà el dia de l'eclipsi? El Meteocat avança el primer pronòstic per a la tarda del 12 d'agost
- La gasolinera maleïda de Navarcles