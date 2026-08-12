El moment més esperat
On veure l’eclipsi solar d’avui a Barcelona: els millors llocs per observar-lo
Repassem alguns dels punts de Barcelona i voltants on hi ha més opcions de contemplar-lo
Dispositiu especial de la Guàrdia Urbana per l’eclipsi a Barcelona: aquests seran els punts amb més vigilància
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Últimes notícies de l’eclipsi solar: a quina hora és, mapes, horaris i moments de màxima visibilitat per zones
Gisela Macedo
Aquest dimecres, 12 d’agost, arriba a Catalunya una de les cites astronòmiques més importants del segle: «el dia de les dues nits», amb un eclipsi solar que serà total al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i Ponent. Barcelona no serà un dels millors llocs per contemplar el fenomen, ja que quedarà fora de la franja de totalitat i, a més, la posició de Collserola en dificultarà encara més l’observació. Tot i així, qui es quedi a la capital catalana podrà veure’l si busca el lloc adequat (i els núvols ho permeten).
Factors a tenir en compte
L’eclipsi començarà al voltant de les 19.30 hores i durarà fins a aproximadament les 21.30, tot i que el moment de màxima ocultació arribarà a les 20.29 h, quan la Lluna cobreixi el 99,8% del diàmetre del Sol a Barcelona.
L’astre estarà tot just a 4 graus sobre l’horitzó, en direcció oest-nord-oest. Per això, la serra de Collserola farà que el Sol deixi de veure’s abans que acabi l’eclipsi. Així, per veure el fenomen durant el temps més gran possible des de Barcelona, no n’hi ha prou amb buscar un lloc elevat i cal trobar un lloc amb un horitzó espaiós cap a l’oest-nord-oest, sense edificis, arbres o muntanyes que s’interposin.
També es pot recalcar que a la capital catalana tothom haurà de portar les ulleres homologades tot el temps, ja que la Lluna no arribarà a cobrir el 100% del Sol en cap moment.
On buscar un bon lloc a Barcelona
Si ja no ets a temps de sortir de la ciutat, la millor estratègia serà allunyar-se, en la mesura possible, dels barris de muntanya i buscar llocs alts i oberts, preferentment a prop del litoral i amb vistes aclarides cap a l’oest. A continuació repassem algunes opcions.
Montjuïc
La muntanya de Montjuïc serà previsiblement un dels llocs on més persones es concentraran per veure l’eclipsi. Allà, hi poden haver ubicacions acceptables per contemplar l’eclipsi, sempre que s’esculli, insistim, una zona clara i amb una visió neta cap a l’oest. S’ha de tenir en compte que el Sol estarà molt baix sobre l’horitzó durant el moment de màxima ocultació, per la qual cosa qualsevol arbre o obstacle pot arruïnar la vista. A més, és probable que es produeixin aglomeracions, per la qual cosa la Guàrdia Urbana té previst reforçar la vigilància a la zona.
Per la seva banda, el Castell de Montjuïc ha preparat una programació especial per a aquest dimecres, amb accés des de les 19:00 fins a les 21.30 hores per contemplar el fenomen. Això sí, cal reserva prèvia, i les 200 entrades que hi havia disponibles ja s’han esgotat.
Terrasses d’edificis alts i hotels
Una altra opció acceptable pot ser pujar a una terrassa o terrat d’un edifici alt que tingui vistes aclarides cap a l’oest. Per això, diversos hotels de Barcelona han preparat esdeveniments especials per seguir el fenomen. Entre aquests es troben els hotels Casa Fuster, Claris, H1898, Kimpton Vividora Barcelona, Majestic, Mandarin Oriental, ME Barcelona, Nobu, Ohla Eixample i Sofitel Barcelona Skipper.
Collserola
Pot resultar temptador pensar que, com més alt sigui el lloc, millor serà la visibilitat. Però en aquest cas no sempre és així. Per exemple, no és recomanable anar a alguns punts de Collserola, com el mirador del Tibidabo, ni tampoc al Turó de la Rovira, ja que la seva orientació i ubicació no permetran gaudir bé del fenomen.
Les condicions sí que poden ser més favorables en alguns punts del vessant oest de Collserola, tot i que aquí hi ha un altre obstacle: les restriccions que continuen vigents al parc natural a causa de la pesta porcina africana. De fet, aquesta serà una de les zones on la policia desplegarà efectius per controlar els accessos.
En aquesta part de Collserola, no està restringit l’accés als bars i restaurants situats dins del parc natural, ni als barris de la Floresta i les Planes, que ja pertanyen al municipi de Sant Cugat del Vallès. Des d’alguns punts elevats i sense obstacles d’aquestes zones, sí que es podrà seguir l’eclipsi amb millors condicions de visibilitat.
També al municipi veí de Sant Cugat, una opció especialment interessant és desplaçar-se cap al Turó de Can Mates, que ofereix una vista de 360 graus des dels seus 178 metres d’altura i pot proporcionar una molt bona vista de l’eclipsi, així com de la posta de sol.
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