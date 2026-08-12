Els núvols tenen en suspens els espanyols davant l’eclipsi del segle
El risc de nuvolositat serà alt avui a la cornisa cantàbrica i en punts del litoral mediterrani, entre els quals el sud de Catalunya
Els canvis de plans d’última hora per la inestabilitat compliquen els 1,5 milions de viatges previstos
«Els models de predicció estan sotmesos a incertesa» 24 hores abans
«Fins i tot amb el cel tapat, es percebrà com es fa de nit tot d’una»
En cas de núvols, «tot s’impregnarà d’una llum cendrosa força estranya»
«Més m’estimo conduir de més i no perdre-m’ho», diu un jove sobre la seva nova ruta
Valentina Raffio
Quan falten només unes hores per a l’arribada del primer eclipsi total de sol en més d’un segle a Espanya, en vigílies del gran esdeveniment totes les mirades es dirigien al cel. La volta celeste no solament serà l’escenari de l’anomenat "espectacle astronòmic del segle", sinó que, a més, també serà la gran incògnita de la qual dependrà la visibilitat final del fenomen. El que més amoïnava, afirmaven els experts, era la possible aparició de núvols en alguns punts de la cornisa cantàbrica i del litoral mediterrani, entre els quals el sud de Catalunya. Els especialistes van afirmar que, tot i que els models apuntaven a un risc de núvols de fins al 70% en algunes zones, "encara hi ha molta incertesa" sobre com seran aquests núvols i com enterboliran l’experiència de l’eclipsi. Davant el dubte, eren molts els ciutadans que preparaven canvis d’itinerari d’última hora per esquivar les nuvolades i poder presenciar el fenomen en tota l’esplendor, fet que pot complicar més el repte de la mobilitat, en una jornada en què es preveuen 1,5 milions de viatges.
L’últim butlletí especial emès per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en vigílies de l’eclipsi apuntava que avui, especialment a partir de la tarda, s’espera una jornada de temps estable i cel entre poc ennuvolat i ras a bona part de l’altiplà nord i centre de la Península. Les anàlisis indicaven que les zones amb més probabilitat de núvols baixos són Astúries i Cantàbria, on aquest fenomen podria ocultar una gran part de l’eclipsi.
També se seguia la possible aparició de núvols de tempesta a partir del migdia en zones muntanyoses de l’est peninsular, així com en alguns punts de l’àrea mediterrània, "en què les restes d’aquesta nuvolositat podrien entorpir la visió de l’eclipsi pel fet d’estar el sol molt baix i situar-se aquests núvols a l’oest". A Catalunya, Meteocat també va afirmar que la nuvolositat podria enterbolir la visió de l’eclipsi des d’alguns punts del litoral sud, tot i que ahir encara no era clar en quin grau.
Meteorologia i atzar
Segons va explicar el meteoròleg Rubén del Campo, "tot i que les prediccions elaborades a menys de 24 hores vista ja tenen un marge de garantia molt acceptable", encara no es podia parlar de "certeses", ja que "els models de predicció del temps encara estan subjectes a una part d’incertesa" i no sempre és fàcil pronosticar l’avenç d’un fet tan complex com els núvols. En una conversa amb aquest diari, el portaveu de l’Aemet reconeixia que encara era molt difícil precisar a quines zones creixeran núvols de tempesta durant la tarda de l’eclipsi i "quines àrees quedaran afectades per les restes d’aquesta nuvolositat". Per tant, al final tot dependrà d’una barreja de meteorologia i atzar. I en funció de com interactuïn aquests factors, l’experiència de l’eclipsi podria canviar per a milions de persones.
El risc de núvols hi és, però, segons van recordar els experts, fins i tot en el pitjor dels escenaris, l’eclipsi es podrà veure. "Fins i tot amb cel ennuvolat es pot disfrutar del fenomen. La diferència serà que, en comptes d’observar amb nitidesa com es va ocultant la corona solar, es percebrà com es fa fosc", va afirmar Juan Cruz Cigudosa, cap de la comissió creada pel Govern per coordinar la logística de l’eclipsi. En aquesta mateixa línia es pronunciava José Miguel Viñas, de Meteored, que va reafirmar que, en cas de núvols, a més d’apreciar-se un enfosquiment del cel, "tot s’impregnarà d’una llum cendrosa força estranya, diferent de la que passa cada dia quan es pon el Sol i es fa de nit".
L’amenaça de nuvolades ha fet que molta gent canviï de plans a última hora. Fa un any que el Javier i la seva dona, Teresa, van reservar casa a Astúries i entrades per a un mirador, però quan només falten hores per a l’esdeveniment han decidit "conduir fins a Lleó, on sembla que el temps serà més favorable". Compartia aquesta opinió l’Adrián, que havia planejat viatjar de Barcelona al delta de l’Ebre, però, al final, davant el risc de núvols, es va decantar per Lleida. "Més m’estimo conduir més i no perdre’m l’eclipsi que veure’l des d’un lloc on podria quedar cobert", deia.
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