La joventut LGTBIQ+ «trenca» amb la parella tradicional: només el 5% creu que «tenir parella» és molt important, davant del 21% dels heterosexuals
Entre els qui tenen parella, gairebé tres de cada deu declaren haver experimentat entre quatre i nou formes diferents de control o agressions
Olga Pereda
La joventut LGBTIQ+ se sent menys vinculada a la parella com a obligació social. Només el 5% del col·lectiu assegura que tenir parella és molt important, davant del 21% dels joves cisheterosexuals. A més, són més partidaris de l’autonomia i la igualtat i menys permeables als mites de l’amor romàntic. Però no s’escapen de la violència: entre els qui tenen parella, gairebé tres de cada deu asseguren haver experimentat entre quatre i nou formes diferents de control o agressions.
Aquestes són les principals conclusions d’un informe del Centro Reina Sofía que aquest dimecres ha publicat Fad Juventud amb motiu del Dia Internacional de la Joventut. Els autors de l’estudi analitzen com influeixen l’orientació sexual i la identitat de gènere en la manera com els joves viuen les seves relacions afectives. Per fer-ho, han enquestat 1.528 persones d’entre 15 i 29 anys residents a Espanya, de les quals 176 van ser classificades com a LGBTIQ+.
«Parlar de joventut en singular pot fer-nos perdre de vista que les desigualtats travessen de manera diferent cada persona jove i condicionen aspectes tan quotidians com la manera de relacionar-se, de construir una parella o d’afrontar la violència», adverteix la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura.
Menys pressió per tenir parella
L’estudi constata que els joves LGBTIQ+ no s’escapen de la pressió per l’atractiu físic, que afecta el 40%, davant del 32% de la resta. Tot i que tenir parella és pràcticament igual de freqüent en tots dos col·lectius, els joves LGBTIQ+ se senten menys condicionats per la pressió de tenir una parella estable: un 20%, davant del 24%.
Només el 35% dels joves LGBTIQ+ considera bastant o molt important tenir parella, davant de més de la meitat dels joves cisheterosexuals. Els que ho consideren molt important són només el 5%, en comparació amb el 21% de la resta.
Les persones homosexuals, però, mostren més pressió per prendre la iniciativa a l’hora de lligar: un 16%, davant del 14% dels heterosexuals i el 7% dels bisexuals.
L’amor romàntic i les gelosies
Gairebé nou de cada deu joves LGBTIQ+ consideren que la comunicació oberta i sincera és la base d’una relació saludable, i el 81% defensa la igualtat de drets i responsabilitats.
Es tracta d’un col·lectiu que creu menys en el perjudicial mite de l’amor romàntic: només el 14% dona per bona la idea que «l’amor ho perdona tot», davant del 22,7% de la resta. L’11% considera que les gelosies són una prova d’amor, davant del 24% dels joves no LGBTIQ+.
Tanmateix, hi ha diferències dins del mateix col·lectiu. Les dones LGBTIQ+ mostren les actituds més igualitàries i menys tradicionals. De fet, només el 6% considera que les gelosies són una prova d’amor.
Entre els homes LGBTIQ+, en canvi, gairebé quatre de cada deu creuen que haurien de saber on és la seva parella en tot moment, i el 27% pensa que l’amor veritable ho perdona tot. Per orientació sexual, les persones bisexuals apareixen com el grup amb una visió globalment menys tradicional de la parella.
Monogàmia
El percentatge de joves que prefereixen una parella monògama és pràcticament idèntic —al voltant del 70%— en tots dos col·lectius, tot i que entre els bisexuals hi ha una mica més de diversitat.
Un 68% dels bisexuals prefereix la monogàmia, mentre que el 8% opta per relacions no monògames, un percentatge que baixa fins al 4% entre els heterosexuals.
Entre els homes LGBTIQ+, el 15% prefereix relacions puntuals sense compromís, un percentatge que no arriba al 2% entre les dones LGBTIQ+.
Gairebé un terç ha patit enfadaments per no respondre missatges
L’estudi inclou dades preocupants sobre la violència entre els joves LGBTIQ+. La principal diferència respecte de la joventut cisheterosexual no és tant la proporció dels qui asseguren no haver patit mai violència en la parella —pràcticament idèntica en tots dos grups, al voltant del 30%— com la intensitat amb què es manifesta quan apareix.
Gairebé un terç ha patit enfadaments de la parella per no respondre immediatament missatges o trucades. Altres formes de violència són els insults o humiliacions (23%), els intents d’impedir que vegi les seves amistats (22%) o haver estat forçat a mantenir una relació sexual no desitjada (19%).
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