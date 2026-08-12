L’eclipsi de tothom
Són pocs els que aquesta tarda no s’ajustaran les preceptives ulleres protectores per veure com la Lluna es posa davant del Sol i el dia es converteix de sobte en nit. Des del Rei fins a Illa, passant pel president del Govern i el cap de l’oposició, empresaris i figures del món de la cultura, viuran l’esdeveniment.
L’opció de gaudir de l’ocultació del Sol amb la família és la més valorada
Pilar Santos
Ningú es vol perdre l’eclipsi d’avui i molts són els que expliquen on i com ho veuran. Ho fan el president del Govern i el de la Generalitat, també altres polítics i alguns empresaris, així com el Rei. La majoria disfrutaran del fenomen astronòmic des del lloc de vacances. És el cas de Felip VI, que, passades les set i mitja de la tarda, estarà en algun punt de Mallorca amb la mirada posada al cel i les preceptives ulleres per protegir-se els ulls. La Casa del Rei no revela, per raons de seguretat, el lloc que s’ha triat per seguir l’eclipsi, però sí que confirma que el seguirà a l’illa i que la Zarzuela distribuirà imatges del moment. Una estampa poc habitual per tancar l’agenda mallorquina abans que el Monarca encari dues setmanes de vacances.
En una altra illa, en aquest cas a Lanzarote, hi haurà el president del Govern. Pedro Sánchez passa les vacances d’estiu a la residència oficial de La Mareta des del dissabte 1 d’agost. Fonts de la Moncloa expliquen que Sánchez passarà l’hora de l’eclipsi amb la seva família, sense desplaçar-se en principi a cap lloc especial. A l’altra punta del país, a la Corunya, viurà el fenomen el cap de l’oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo. El líder dels conservadors estarà acompanyat de la seva família i d’un grup d’amics.
Enclavament privilegiat
Més a prop hi haurà Salvador Illa, que veurà l’eclipsi de Sol des de l’Observatori de l’Ebre, a Roquetes, un dels enclavaments privilegiats per seguir un fenomen que no es veia de manera total a Catalunya des del 1905. Illa estarà acompanyat per tres dels seus 16 consellers: el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera d’Interior, Núria Parlon; i la titular de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. No seran, no obstant això, els únics membres del Govern amb agenda durant l’eclipsi. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, té previst assistir al Concert per a un eclipsi, dins del Festival Jordi Savall, al monestir de Santes Creus.
A la Conca de Barberà passarà la nit amb la seva família el president d’ERC, Oriol Junqueras. També estarà acompanyat dels seus el líder d’Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, que buscarà una muntanya a prop de casa per contemplar l’eclipsi amb els seus fills. El seu homòleg al Parlament, Josep Maria Jové, el viurà a la platja juntament amb la seva parella. Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de Junts a l’hemicicle català, es quedarà a l’Ampolla, on acostuma a passar els estius. Ferran Pedret, president del grup del PSC al Parlament, ho farà als voltants de Poblet, i Josep Rull, president del Parlament, a l’Aldea.
Al PP també es desplaçaran a Tarragona per contemplar l’eclipsi. El líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, anirà al port amb la seva família, mentre que la portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ho veurà a Salou amb amics. Pocs dels principals dirigents dels partits catalans es quedaran a Barcelona. Un d’ells serà el líder de Vox a Catalunya i número dos de Santiago Abascal, Ignacio Garriga, que pujarà al Tibidabo amb la seva família.
Empresaris i directius també tenen plans per a l’eclipsi. Així, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha escollit S’Agaró per contemplar el fenomen i ho farà acompanyat de la seva família. També ha optat per un pla familiar el director general d’Ametller Origen, Josep Ametller, que seguirà l’eclipsi al costat de les seves filles a Vilanova i la Geltrú. Marta Vidal, presidenta del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Cava i directora general de les Caves Vallformosa, veurà l’eclipsi amb companys del gremi al Penedès, concretament a Giró del Gorner, un celler que ha organitzat un sopar per poder disfrutar de l’esdeveniment.
El director general de Banc Sabadell, Marc Armengol, ha escollit la Costa Brava per seguir l’eclipsi. Mentre que el president de Baleària, Adolfo Utor, optarà pel litoral mediterrani. En concret, des de Les Rotes, a Dénia. Una de les opcions més singulars serà la de la presidenta i consellera delegada de Vueling, Carolina Martinoli. En el seu cas viatjarà fins a Islàndia, lloc des d’on podrà disfrutar-se de l’inici de l’eclipsi.
Sense transcendència
En el món de la cultura també hi ha interès per l’eclipsi. En una entrevista amb David Broncano a La revuelta fa un mes, el raper Kase.O va revelar que veuria el fenomen astronòmic des d’Azuara (Saragossa). L’altra cara de la moneda és la presentadora Inés Hernand, que no té pensat veure l’eclipsi i qüestiona la transcendència de l’esdeveniment.
D’altra banda, els dos principals festivals catalans que se celebren aquesta nit, Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, amb els concerts de Mariona Escoda, que succeirà durant l’ocultació del Sol, i David Bisbal, i el Terramar de Sitges, amb l’actuació de God Save The Queen, agrupació musical tribut a la banda britànica, asseguren que no veuran alterada la seva programació.
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