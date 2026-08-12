LA XACRA DE L’ESTIU
Les flames arrasen 4.200 hectàrees forestals a Osca
El foc obliga a desallotjar vuit pobles i 440 veïns. Les altes temperatures i les fortes ratxes de vent dificulten la feina dels bombers.
L. CARNICERO / J. MIGUEL
Hectàrees i hectàrees de pins i carrasques estan sent past de les flames. Ja són més de 4.200, en un perímetre de 60 quilòmetres. L’entorn de Las Peñas de Riglos (Osca) es crema en un dels grans incendis forestals que està deixant aquest estiu negre a Aragó i un dels més ràpids. Des que dilluns al migdia es va declarar l’incendi a Santa María de la Peña, les condicions meteorològiques i l’estat de la muntanya han fet la resta per alimentar un foc que manté en suspens també La Jacetania. Vuit pobles han hagut de ser desallotjats (Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero i Arbués) i hi ha més de 440 veïns desplaçats de casa seva.
La majoria, "per precaució", ja que les flames no han arribat ara per ara a cap nucli urbà. Però la proximitat del fum i l’evolució "desfavorable" de l’incendi obliga a ser prudent, tot i que la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, va assegurar ahir a última hora que existia cert "optimisme" a l’avançar durant la nit.
El crit de ràbia que repetien els veïns de Santa María de la Peña i de Salinas de Jaca va anar guanyant força amb el pas de les hores. A la tarda, aquest diari va poder confirmar que l’origen de les flames és a la campa de provisió de materials de les obres de la carretera autonòmica A-132 ubicada a la localitat de Santa María de la Peña. Aquest diari va intentar contactar amb l’empresa, sense tenir èxit.
La Guàrdia Civil d’Osca està investigant les causes del foc i ja té en el seu poder el material gravat a les càmeres de seguretat ubicades, precisament, a l’entorn on es van originar les flames. Mentrestant, el conseller de Medi Ambient del Govern d’Aragó, Luis Francisco Biendicho, va declinar des del post de comandament avançat, a Santa María de la Peña, fer cap valoració sobre aquestes possibles causes, i va recordar que la investigació continua "oberta", és complexa i requerirà temps per acabar coneixent amb exactitud què va provocar l’inici d’unes flames que s’estan carregant un ric patrimoni natural a l’entorn de l’embassament de La Peña cap a Jaca. En la mateixa línia, Vaquero va cridar a no "avivar polèmiques" i va assegurar que la Diputació General d’Aragó serà la primera a demanar explicacions.
Les condicions meteorològiques tornen a ser clau per a l’evolució de l’incendi, que va passar en els primers moments de la tarda d’ahir "hores crítiques" per les elevades temperatures i ratxes de vent de fins a 30 quilòmetres per hora, com va concretar el conseller Biendicho. La previsió meteorològica no convida a l’optimisme, amb unes temperatures altes i fortes ratxes de vent per als pròxims dies.
Vint-i-quatre mitjans aeris
A última hora, treballaven per acotar el foc 24 mitjans aeris i a l’entorn de 500 efectius. L’incendi continuava descontrolat, mentre els esforços se centraven que el flanc esquerre no saltés la carretera A-132 cap al port de Santa Bárbara, i que es pogués consolidar el flanc dret (cua) de l’incendi. Avui està previst reforçar l’operació i que els més de 400 veïns desallotjats encara no tornin a casa seva.
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