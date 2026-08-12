Revisió
Les mentides i mites més repetits
Al llarg de la història, aquest esdeveniment còsmic s’ha vinculat a la mística i la religió, i tot i els avenços de la ciència, encara persisteix la desinformació
Laura Cercós Tuset / Ariadna Mañé
El misticisme que envolta els eclipsis té milers d’anys d’antiguitat, i han sigut moltes les creences i llegendes que els han associat amb mals presagis o desastres. Avui dia, si bé fa segles que som capaços de predir-los, persisteixen mites sense fonament que envolten el fenomen que es veurà avui a Espanya.
No augmentarà la radiació.
El perill de veure l’eclipsi a simple vista ha fet creure alguns usuaris que la Terra quedarà exposada a una radiació extraordinàriament alta. És fals. La radiació solar que ens arriba no solament no és més alta, sinó que es redueix a prop de la meitat de l’habitual als llocs on l’eclipsi és total, segons un estudi del 2018, fet que afectarà bona part de la Península. La necessitat de posar-se ulleres homologades per veure el fenomen no es basa en cap augment de la radiació, sinó en el perill que comporta sempre observar el Sol a simple vista.
Els embarassos.
Els embarassos també són objecte de preocupació i desinformació. S’han viralitzat avisos que l’eclipsi pot avançar parts i provocar malformacions en el nadó. N’hi ha que recomanen no sortir de casa, o fins i tot lligar-se una cinta vermella a la panxa. Cap d’aquestes afirmacions té una sola gota d’evidència científica. "No hi ha cap relació entre els embarassos i l’astronomia", sentencia a Verificat el director de l’Observatori del Montsec, Kike Herrero, també investigador a l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Cap estudi científic, ni cap institució especialitzada com l’IEEC o la NASA, ha alertat d’efectes similars.
Una hipòtesi semblant a la idea que les fases de la Lluna (i, per tant, els eclipsis) poden tenir alguna mena d’efecte en els naixements. La va estudiar durant quatre anys un grup d’investigadors de la Unitat de Neonatologia de l’Hospital Universitari Río Hortega de Valladolid, que va comparar l’estadística de naixements espontanis amb les fases lunars. No hi va trobar cap correlació. Veient les dades de naixements d’Idescat i les fases lunars del 2025, no apareix cap relació entre l’augment o el descens dels naixements i si hi havia lluna plena o nova.
Les radiografies no funcionen.
A l’altra banda del pèndol hi ha els qui denuncien que les recomanacions oficials són exagerades: defensen que les ulleres homologades són innecessàries i que unes ulleres normals, una càmera de fotos o una radiografia ja protegeixen prou. Una idea falsa i també perillosa. "Igual que no miraries el Sol de manera directa un dia normal, un eclipsi parcial tampoc es pot mirar directament: es produeixen danys a la retina", avisa Herrero.
El perill més gran per als ulls passa quan la Lluna ja va allunyant-se del Sol. En els moments de més foscor, les pupil·les es dilaten per deixar entrar més llum a la retina. Però quan el Sol torna a aparèixer, absorbeixen la llum i la radiació molt més intensament. Així, per disfrutar de l’eclipsi de manera segura, és imprescindible fer servir ulleres homologades que incorporin el marcatge CE i indiquin el compliment de la norma ISO 12312-2. "Amb els sistemes no homologats no notes el mal, perquè no molesta, però els rajos ultraviolats perjudiquen la vista", resumeix Herrero.
Animals i plantes.
La rumorologia astronòmica també es fixa en com reaccionen plantes i animals. Malgrat que va ser refutada, ha ressorgit la idea que les plantes ho poden predir, fet que nega Herrero. Ho va demostrar una recerca de l’anomenat "comportament anticipatori de les plantes", publicada el 2026, que afirma que és una pseudociència. "Per a la flora, l’únic efecte perceptible és la part de llum: hi ha canvis que produeixen reaccions com si fos de nit", apunta l’expert.
En els animals el canvi també és breu. "La fauna no hi està habituada: hi ha silenci dels insectes i un comportament instintiu pel canvi de llum", assenyala. Tot i així, l’efecte sobre la natura no és pas ciència-ficció. "La Lluna i el Sol produeixen gravetat, que notem amb les marees. Quan estan alineats es produeixen marees una mica més altes", explica Herrero.
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