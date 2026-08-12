Rècord de creuers a l’oest d’Islàndia
Els preus dels allotjaments a Reykjavík s’han duplicat i el nombre d’embarcacions turístiques a les costes del país arribarà a xifres rècord. Des de la part occidental de l’illa es podrà veure l’eclipsi total.
Lucas Font
La demanda hotelera a Islàndia i els creuers per l’Àrtic s’ha enfilat aquests dies amb motiu de l’eclipsi solar total. Els preus dels allotjaments a Reykjavík gairebé s’han duplicat respecte a les mateixes dates de l’any anterior, segons el portal de recopilació de dades hoteleres Lighthouse, mentre que el nombre de creuers a les costes del país assolirà xifres rècord: fins a 31 vaixells amb prop de 50.000 passatgers a bord avui navegaran per la part occidental de l’illa, des d’on es podrà veure el fenomen en la totalitat per primera vegada des de 1954.
Els principals operadors turístics han ofert paquets especials per veure l’eclipsi a bord de creuers per l’Àrtic, fent un recorregut per Islàndia i per la costa est de Grenlàndia, on també serà visible totalment. La majoria van salpar de ports noruecs o islandesos fa dies i tenen experts per explicar el fenomen en detall als passatgers. Científics de la NASA, periodistes especialitzats i astrofísics, entre d’altres, formen part de la tripulació, en uns creuers que tenen una durada d’entre 13 i 17 dies i un preu que va des de 8.000 fins a 30.000 euros per persona.
"El públic aficionat a la caça d’eclipsis és un nínxol molt concret i té diverses particularitats. Una és que s’organitza amb molt de temps: la majoria de les reserves per als nostres creuers s’han fet amb un any d’antelació o dos", explica Jon Parker, el director de màrqueting de l’agència Antarctica Cruises, especialitzada en expedicions a l’Àrtic i a l’Antàrtida. La taxa mitjana d’ocupació als creuers llançats per a l’eclipsi, assegura, s’ha situat al voltant de 98% entre els operadors amb què treballen habitualment.
En el concert de Björk
"Avui el cel és clar, però els núvols s’acosten i no se sap si dimecres a la tarda tindrem un cel ras. Igualment estarem preparats i tots amb les ulleres especials a la mà", explicava Uá Matthíasdóttir, traductora a l’editorial Forlagid, que publica llibres de Sævar Helgi Bragason, un dels seus divulgadors científics més coneguts i que, a més, també ha escrit un llibre sobre l’eclipsi que manté una pàgina web per informar els interessats. Uá pretén, "sempre que no plogui a bots i barrals", emportar-se el berenar a la platja d’Ægisíða, a pocs minuts de casa, per veure l’eclipsi.
La islandesa assenyala que la seva filla té previst veure l’eclipsi des de la rave que ha organitzat Björk en un parc de Hafnarfjörður, al sud de Reykjavík i seu d’un tradicional festival viking, amb set mil persones més. La festa forma part d’un projecte molt personal titulat Echolalia i que té una extensió en forma d’exposició immersiva a la National Gallery of Iceland. En el seu festival de música hi intervindran convidats sorpresa i coneguts DJ de la zona, com ara Siiiiideproject, Arca i Ronja.
Hi ha plans per a tothom: "El meu nebot Matthías, que fa el doctorat en Física, repetirà, juntament amb quatre estudiosos d’astrofísica, un dels experiments més famosos de la ciència, l’experiment d’Eddington, que va confirmar la teoria de la relativitat d’Einstein", explica a EL PERIÓDICO.
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