Fenomen astronòmic i social
"És un regal de la natura", destaca Illa a l’activar el compte enrere
Veïns, autoritats i referents de l’astronomia es reuneixen en un acte davant l’amfiteatre de Tarragona
Didier Queloz, premi Nobel de física, va assistir a l’acte amb l’astronauta Ellen Baker
Clàudia Mas
El compte enrere per al gran eclipsi del segle ja ha començat a Catalunya. Tarragona va activar ahir les últimes 24 hores abans del fenomen astronòmic excepcional al ritme d’El ciclo sin fin, d’El rey león. La picada d’ullet no va ser casual. La cançó, que acompanya la presentació de Simba davant la sabana, aquesta vegada va servir per donar la benvinguda a l’eclipsi solar. A les 20.29 hores, Salvador Illa, Rubén Viñuales i Núria Montserrat van prémer un gran botó vermell davant l’Amfiteatre romà i van posar oficialment en marxa el comptador.
"El temps és or", es va repetir durant les primeres intervencions, gairebé com una consigna involuntària d’una tarda en què discursos, música i protocol es van haver d’ajustar per arribar puntuals al moment central.
A les 20.29 hores en punt, el president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, es van situar davant el gran botó. Tots tres el van accionar de manera conjunta i el Govern va donar així per inaugurat oficialment l’esperat compte enrere cap a l’eclipsi. El gest va anar acompanyat de confeti i de columnes de fum.
La ciència al centre
L’elecció de Tarragona per activar el compte enrere serveix també a l’Executiu català per reivindicar la dimensió científica, divulgativa i territorial de l’esdeveniment. Núria Montserrat va defensar que la ciència ha d’ocupar un lloc central en la presa de decisions i va situar les activitats vinculades a l’eclipsi dins de la iniciativa Catalunya mira al cel.
El Govern vol que el fenomen vagi més enllà de l’observació astronòmica. Segons va assenyalar Montserrat, la programació arribarà a més de 2.500 alumnes de primària i secundària, i s’estendrà també a centres residencials i presons, amb l’objectiu d’acostar la divulgació científica al conjunt de la societat.
Illa va definir l’eclipsi com "un regal de la natura" i va aprofitar la seva intervenció per fer una defensa explícita del coneixement científic i de la seva divulgació. Va cridar a disfrutar del fenomen, però també a fer-ho amb prudència. El president va recordar la necessitat d’utilitzar ulleres de protecció adequades per observar l’eclipsi i va assenyalar que Catalunya comptarà amb 23 punts d’observació repartits per un total de 18 municipis.
També va reivindicar la necessitat d’apreciar i cuidar la natura i va esmentar les Llàgrimes de Sant Llorenç, visibles durant aquestes dates, com un altre dels espectacles que ofereix el cel.
El Parc de l’Amfiteatre es va convertir durant la tarda en l’escenari d’una cerimònia que va barrejar ciència, divulgació i espectacle. Amb el Mediterrani i l’Amfiteatre romà com a teló de fons, una gran reproducció de la Lluna, la Terra i el Sol es repartia pel recinte, mentre un telescopi de grans dimensions atreia les mirades de tots els assistents. La Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) va acompanyar musicalment l’arribada del públic i de les autoritats. Rubén Viñuales va presentar la jornada com l’inici de l’espera cap a l’"eclipsi solar del segle" i va reivindicar l’oportunitat de projectar Tarragona internacionalment a través d’un esdeveniment que combina patrimoni, ciència i divulgació.
Viñuales va defensar una ciutat vinculada al coneixement i va pronosticar que l’eclipsi serà un d’aquests esdeveniments destinats a mantenir-se en la memòria col·lectiva. També va recórrer a la figura de Tales de Milet i a les primeres prediccions d’eclipsis per recordar que el progrés de la humanitat està lligat a l’observació, les preguntes i la voluntat de comprendre l’entorn.
Eminències
Entre els convidats a l’acte també figuraven noms destacats de l’astronomia i de l’exploració espacial internacional, com Didier Queloz, premi Nobel de física del 2019; l’astronauta nord-americana Ellen Baker; l’astrofotògraf de National Geographic Babak Tafreshi; l’astrofísic Ignasi Ribas i el divulgador Joan Anton Català. Les intervencions es van traduir a l’anglès per als assistents internacionals. La periodista Roser Marquès va ser l’encarregada de conduir una cerimònia que, a causa del retard inicial, va haver d’avançar a ritme accelerat.
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