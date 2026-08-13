Estudi en zoològics
«Els llops i els linxs no van reaccionar»: què van fer els animals durant l’eclipsi total
Primats, lleons i algunes aus sí que van percebre el canvi de llum, mentre altres espècies van continuar amb el seu comportament habitual
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Gisela Macedo
Mentre milers de persones miraven al cel durant l’eclipsi total d’aquest dimecres, als zoològics els ulls estaven posats en una altra cosa: els animals. ¿Van notar que s’havia fet de nit abans de temps? La conclusió d’AIZA, associació de zoos d’Espanya i Portugal, és que no tots van respondre igual. Mentre unes criatures mostraven reaccions de sorpresa o d’estat d’alerta, d’altres semblaven no adonar-se’n. «Aproximadament, la meitat van mostrar canvis, i l’altra meitat, no», resumeixen fonts d’AIZA a EL PERIÓDICO.
Durant el fenomen, 13 zoològics i centres de conservació van gravar diferents espècies per comprovar com responien al canvi de llum. «La resposta va variar segons l’espècie i condicions de llum de cada lloc, ja que era un eclipsi molt pròxim cap al tard», assenyalen des de l’associació.
Entre els animals que sí que van reaccionar hi ha els primats, els lleons i algunes aus, tot i que no totes. Al centre portuguès participant també es van observar canvis en les papallones, i tots ells podran observar-se en un vídeo que publicaran al llarg d’aquest dijous, expliquen.
Altres animals, en canvi, van semblar prendre’s l’eclipsi amb bastanta més tranquil·litat. «Els llops i linxs no van reaccionar, ni tampoc els lleons marins», apunten les mateixes fonts.
En l’estudi hi han participat el Zoo de Santillana del Mar, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Parque Faunístico Lacuniacha, Río Safari Elche, l’Oceanogràfic de València, Terra Natura Benidorm, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Faunia, Zoo Aquarium Madrid i Zoomarine, aquest últim a l’Algarve portuguès. L’Acuario de Zaragoza també ha format part de la iniciativa, però les seves imatges es publicaran en un altre vídeo posterior.
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