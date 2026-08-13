Fenomen astronòmic i social
L’angle privilegiat de Tarragona
El Port Marina Tarraco es va convertir en una llotja excepcional i en l’epicentre de l’esdeveniment a la ciutat, on es va viure l’esperat moment que va deixar estupefactes els que el van presenciar. Més de 26.000 persones, moltes arribades de mig món, es van concentrar per contemplar-lo.
El Periódico
Seixanta -un segons. Això és el que va durar el fenomen del segle a Tarragona, un moment que ho va valer tot. Resulta difícil posar paraules a un instant tan insòlit i especial que, a la ciutat, va congregar més de 26.000 espectadors, més de la meitat al Port Marina Tarraco, a prop del mar. Un dispositiu sense precedents per disfrutar d’un eclipsi solar total que va deixar descol·locats els espectadors, a mig camí entre la felicitat i l’estupefacció.
Després de la visita del Papa i del pas del Tour de França, el capítol d’esdeveniments històrics de Catalunya convidava a mirar al cel, això sí, amb la seguretat de les ulleres solars. Els nervis in crescendo de les últimes setmanes per saber si es podria veure el fenomen amb claredat, si hi hauria núvols baixos o si el lloc escollit era l’indicat, es van multiplicar al llarg de la tarda a Tarragona, minuts abans de l’eclipsi, per la proximitat d’una taca al mapa que el radar meteorològic es resistia a allunyar.
Finalment, la sort es va imposar a la ciutat i va permetre veure com la Lluna tapava per complet el Sol i projectava la seva ombra sobre els tarragonins. Adjectius habituals com ara "històric", "impressionant" o "molt emocionant" es van quedar curts per als assistents de mig món que es van citar a Tarragona ahir.
Després de l’instant més esperat, que es va concentrar de les 20.29 hores a les 20.30 hores, un gran aplaudiment va certificar el moment, seguit d’abraçades, petons d’enamorats i alguna llàgrima. Però la llarga espera i l’extrema calor de mitja tarda al port van valer la pena. L’skyline del paisatge de Tarragona, governat per les muntanyes de Prades, la mola de Colldejou i la serra de Llaberia, va ser l’escenari perfecte per al joc de l’amagatall entre Sol i Lluna. Els dos astres van desaparèixer darrere dels relleus cap a les 20.58 h, donant per finalitzada la funció.
Espectacle delirant
La gran esplanada del Port Marina Tarraco, al port de Tarragona, va servir de llotja excepcional: més de 15.000 persones es van dispersar pel Moll de Costa i el passeig del Rellotge per a un espectacle delirant. El consistori hi havia posat gairebé tots els seus esforços, a més de quatre ubicacions repartides pels barris de la ciutat, per intentar deslocalitzar la pressió en un dia que es preveia caòtic. En els espais habilitats a l’Anella Mediterrània es van citar 7.000 persones; a Sant Pere i Sant Pau, 1.500; a Bonavista, 1,200, i al Parc del Francolí, 900 més.
"Ha sigut un dia de regal que no podrem tornar a viure", va resumir l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, quan el Sol ja s’havia amagat darrere les muntanyes. "Amb això t’adones que som éssers finits i molt petits", va filosofar, imbuït per una sensació de sorpresa intensa que va arribar a tots els presents. Al final no es van haver de lamentar incidents destacables a la ciutat i l’eclipsi es va poder veure a Tarragona amb total normalitat. Una cosa que, per a Viñuales, demostra "l’experiència que va agafant la ciutat en grans esdeveniments".
Portuguesos, alemanys, anglesos i, sobretot, francesos i americans, van triar la capital del sud de Catalunya per a l’eclipsi del segle, que a més van ser els més matiners a l’hora de reservar posició: alguns ja eren allà abans de les 10.00 h. Sudokus, baralles de cartes, termos de cafè, fruita fresca o llibres van ser les provisions per als espectadors més valents que van voler muntar guàrdia per aconseguir el millor lloc.
Els tarragonins, en canvi, van tardar més i van acabar d’omplir un espai que tenia un aforament limitat de 20.000 persones, potser confiats en la capacitat, i es van haver de conformar a quedar-se al mig del passeig o en espais amb menys visibilitat. Entre els visitants destacaven un gat i el seu propietari, Boo i Davis, arribats des dels Estats Units per veure el seu primer eclipsi total, o bé barcelonins que van aterrar a Tarragona per disfrutar del moment, de la platja i dels monuments romans.
Castellers
Amb l’objectiu d’entretenir els milers de presents, l’Ajuntament de Tarragona havia organitzat algunes propostes per amenitzar l’espera. Van destacar les actuacions del Cor Mèlt i els pilars de les quatre colles castelleres de la ciutat, alçats en plena fase parcial de l’eclipsi.
Just al finalitzar l’eclipsi, riuades de gent van començar a desfilar des del Moll de Costa fins al centre de la ciutat o als pàrquings, la majoria sense esperar a una sortida esglaonada. D’altres van preferir quedar-se allà mateix, on s’havien previst concerts i activitats fins a la 01.00 h de la matinada.
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