Fenomen astronòmic i social / Zamora
Un mirador al poble abandonat d’Otero de Sariegos
IRENE GÓMEZ
Un tancat aplaudiment, petons i abraçades i també llàgrimes de continguda emoció van donar la benvinguda a la insòlita transposició de la lluna sobre el sol al sensacional escenari d’Otero de Sariegos, a Zamora. El poble deshabitat enclavat al cor de la comarca de Tierra de Campos, un dels observatoris privilegiats d’aus, es va descobrir com un espectacular enclavament per a l’observació també de l’eclipsi solar.
"És un lloc meravellós per viure un moment històric", resumia el Luis, un membre de l’Agrupació Astronòmica de Madrid, que es va desplaçar amb la família fins al poble després de buscar per internet per trobar un lloc ideal on plantar el telescopi, fer fotografies a través d’un sistema automàtic i observar el fenomen amb la seva família i amics.
A pocs metres, el Nuno, portuguès de Braga, i el seu amic Nils, alemany de Nuremberg, trobaven un lloc ideal per a l’observació de l’eclipsi en tota la seva esplendor. El poble deshabitat situat a la reserva natural de Lagunas de Villafáfila va viure ahir el seu moment històric amb la rebuda d’una mena d’ONU, observadors, científics i aficionats des de diferents països i també de diferents punts del territori nacional.
Alguns fenòmens naturals es produeixen cada 120 anys, com l’eclipsi total. D’altres són tan habituals a Astúries com els cels tapats, els núvols negres, la borrina. En bona part del Principat amb prou feines van fer falta ulleres especials per seguir el gran esdeveniment astronòmic de l’any perquè no es va poder veure el sol. Només les zones més meridionals, del Gamoniteiru al Cuitu Nigru (a Pajares), a Cangas del Narcea (Acebo) o a Tineo, l’observació de tot el procés des de dos quarts de vuit del vespre es va poder gaudir en tota la seva dimensió. La constant en tota la regió va ser l’excepcional resposta popular a la conjunció astronòmica, que va acabar convertint l’eclipsi en una gran romeria. Hi va haver balls a Misiego, caixes de sidra a l’Acebo i gandules en qualsevol prat orientat a l’oest.
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