Fenomen astronòmic i social / Barcelona
Multitud als búnquers
El recinte del Turó de la Rovira va triplicar el seu aforament diari. Set mil persones, entre aficionats, veïns i turistes, van disfrutar de les vistes i de l’eclipsi des del recinte del Carmel.
Jordi Ribalaygue
Els turons d’un dels barris amb els carrers més costeruts de Barcelona, el Carmel, es van convertir en un dels punts d’observació improvisats als quals una multitud va anar a contemplar l’històric eclipsi. Diversos milers d’aficionats, veïns i turistes van coronar el turó del Carmel –que es va revelar com un magnífic terrat per disfrutar del cobriment parcial del Sol– i també van pujar en munió al turó de la Rovira, malgrat la calor intensa. De fet, el recinte dels búnquers –on es mira d’apaivagar les molèsties que els residents pateixen per la massificació de visitants– va posposar el seu tancament un parell d’hores, fins passades les 21.30 hores, per no desallotjar el cim abans de l’apogeu del fenomen astronòmic.
Agents cívics habituals al lloc i membres de la Guàrdia Urbana van coincidir que l’afluència gairebé es va triplicar respecte a l’habitual a la zona, que sol suportar un gran flux de visitants cada dia: a l’inici de l’ocultació, cap a les 19.30 hores, es va estimar que més de 7.000 persones omplien des dels pendents fins al cim de les antigues bateries antiaèries, moltes més de les 2.000 o les 3.000 que s’hi acostumen a congregar.
"Ha sigut exagerat, però no ho tornarem a viure", deia un noi, extasiat després de l’experiència. En tot cas, es preveu un altre eclipsi parcial el 2027 (tot i que l’efecte visible des de Catalunya no serà tan captivador com el d’avui) i un d’anular el 2028. "Hi ha molta més aglomeració del normal, amb la calor no solen venir fins més tard, quan cau el sol", va explicar una agent, que vigilava uns joves que s’havien enfilat a una reixa per retratar-se.
Controls
La Guàrdia Urbana va anunciar dimarts que es desplegaria un dispositiu especial en diferents punts de Barcelona, davant la previsió de concentracions de curiosos per l’alineament còsmic. Les zones elevades i els miradors eren un dels objectius manifestos de l’operació. Els agents i els controls es van deixar veure en l’accés del carrer Gran Vista des d’unes hores abans de l’esdeveniment, on van regular el pas de taxis i VTC.
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