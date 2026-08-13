Persianes com quadres al Clot
Disset establiments del barri participen en un projecte d’art urbà que dinamitza el comerç de proximitat i foragita les pintades de les entrades. L’autor de les intervencions, Roc Blackblock, n’és veí.
Gisela Macedo
"Així la botiga té una altra presència quan és tancada. És una manera de disfrutar de l’art urbà", valora Toni Pardillo López, propietari d’un dels negocis que s’han afegit a una iniciativa que porta l’art a les persianes dels comerços de proximitat del Clot, a Barcelona. Un total de 17 establiments del barri s’han afegit al projecte municipal Persianes que fan barri, que converteix aquests elements en teles per a l’art urbà i els integra en una ruta artística.
Al Clot les intervencions porten la signatura del muralista Roc Blackblock, reconegut artista urbà i veí del barri, que ha fet servir la mateixa paleta de colors a totes 17 obres per dibuixar els productes i objectes que identifiquen cada establiment, com didals i botons a la Merceria Mariona, o gelats, orxata i xufles a la Gelateria Mallorca.
La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i a la qual s’ha afegit l’associació Eix Comercial del Clot, busca posar en valor tant l’art urbà com el comerç de proximitat tradicional, que així ressalta el seu arrelament diferencial davant botigues efímeres de bubble tea, franquícies impersonals i productes només per a turistes. Així mateix, les persianes dels establiments participants redueixen l’exposició a pintades i actes vandàlics perquè molts grafiters eviten empastifar obres murals i passen a formar part d’un recorregut que convida a redescobrir els negocis de tota la vida.
Procés creatiu
El procés creatiu parteix d’una conversa amb el mateix comerç. Els responsables dels establiments es reuneixen amb l’artista per crear una obra que s’adigui amb l’activitat que té cadascun dels negoci. L’elecció de Roc Blackblock per intervenir les persianes del barri també té el seu component de proximitat, atès que l’artista, a més de ser una de les figures destacades de l’art urbà de Barcelona, també és veí del Clot. Així, el projecte ha tingut un component sentimental per a ell: "El més significatiu ha sigut pintar un comerç centenari en què la besàvia ja comprava abans que jo naixés", explica a les xarxes. "Els petits comerços de barri són cultura i identitat dels barris i de la ciutat que hem de defensar", afegeix.
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