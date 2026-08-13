Fenomen astronòmic i social
El primer eclipsi de la gata Boo
Jessica Martin, perseguidora nord-americana d’eclipsis, l’azerbaidjanès Davis i la seva mascota o la família barcelonina Cillero Prandi van escollir Tarragona per disfrutar de l’espectacle celeste.
«Espero que no es posi nerviosa, és molt moguda», va dir el Davis sobre la seva mascota
El Martin ja s’està preparant per veure els eclipsis totals del 2027 i el 2028 al Marroc
Jan Magarolas
Tarragona es va convertir ahir en l’epicentre, o un d’ells, del pas de l’eclipsi per Catalunya. La totalitat de l’efecte astronòmic va atraure la primera línia marítima de la ciutat, a la Marina Port Tarraco, més de 15.000 persones, de les més de 26.000 que van escollir la capital romana, i que van omplir el Moll de Costa fins a la bandera. Amb tanta gent, i de tantes procedències diferents, era fàcil trobar visitants interessants que, més enllà de disfrutar d’un moment històric, buscaven més aviat un esdeveniment canònic.
Els visitants estrangers, potser havent-se reservat el dia sencer per dedicar-lo a l’eclipsi, van ser els primers a aparèixer a la Marina Port Tarraco, ja a les 10 del matí. Nacionalitats i llengües de mig món van poder escollir els millors llocs, alguns carregats amb autèntics arsenals per fotografiar o albirar l’efecte de la Lluna entre el Sol i la Terra. A mitja tarda el recinte es va omplir de visitants de Catalunya i, en especial, de Tarragona, que van esperar a l’últim moment per poder aguantar millor les altes temperatures.
Entre els visitants amb experiència hi havia Jessica Martin, nord-americana, que va veure l’eclipsi solar total que va sobrevolar el seu país l’abril del 2024 i que es moria per repetir l’experiència. Explica que ha vingut a Catalunya expressament i ha aprofitat per fer turisme a Barcelona uns dies.
"Ho vaig viure fa dos anys i em va agradar tant que havia de tornar a veure-ho. Disfruto els moments previs, quan la gent es torna boja i no sap què li passa. La foto de la Lluna davant del Sol és una experiència marciana", assegura ella. Al Martin, que ja està buscant dates per veure els eclipsis solars totals del 2027 i el 2028 des del Marroc, li agrada l’apel·latiu de perseguidora d’eclipsis.
Professionals i aficionats
També destacava el Davis, un jove nascut a l’Azerbaidjan però que viu des de fa set anys als Estats Units. Estava de viatge per Catalunya i no va dubtar a passar per Tarragona, amb la seva gata Boo. "Espero que no es posi gaire nerviosa, és molt moguda i aquest serà el seu primer eclipsi", explicava el propietari sense treure un ull de l’animal. Tot i que per a ell sí que havia portat ulleres homologades, per a la gata no: "Li taparé els ulls durant l’eclipsi, no vull que miri al cel", va explicar el Davis, que, no obstant, no va dubtar a posar-li unes ulleres per fer-li una fotografia.
Al passeig del Rellotge del Port de Tarragona, que és l’espai per excel·lència dels amants de la fotografia, tant professionals com aficionats havien plantat moltes hores abans els seus equips. Fent broma dels preus invertits en les càmeres o els telescopis, "6.000 o 7.000 euros", es mostraven tranquils perquè confiaven que aconseguirien "la fotografia", fent èmfasi en l’article singular. D’altres visitants al seu costat ja avisaven que deixarien el mòbil de banda, sabent que no podien competir amb els equips professionals i que les xarxes "s’omplirien de fotos bones".
Entre els visitants catalans, els Cillero Prandi, família de Barcelona que va aprofitar el pis de la filla estudiant a Tarragona per conèixer la ciutat i veure l’eclipsi. "Això no es veu cada dia i no ens ho podíem perdre".
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