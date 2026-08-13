PLATGES
El salvavides teledirigit dels Bombers ja ha rescatat vuit persones
El Periódico
Els Bombers de Barcelona han fet vuit rescats aquàtics amb un dispositiu pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada dos salvavides teledirigits que permeten portar a terme els rescats des de terra. D’aquesta manera, els agents poden oferir una resposta més ràpida sense que els rescatadors hagin d’entrar a l’aigua, ja que controlen el dispositiu per control remot. Albert Batlle, tinent de Prevenció i Seguretat, ha agraït aquest dimecres en una roda de premsa la tasca dels Bombers i ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament de Barcelona de dotar el cos "dels millors mecanismes".
Fins al 31 de juliol del 2026, els Bombers de Barcelona han realitzat 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que compta també amb una trentena d’agents i tres embarcacions.
Menys risc
Sergi Souto, responsable de l’equip de Salvament Aquàtic i Submarinista de Barcelona, ha assegurat que el nou salvavides teledirigit permet reforçar el treball des de terra i millorar "les carències" de l’equip preventiu. També ha destacat que redueix el risc per als Bombers, especialment en dies amb males condicions al mar o en zones de difícil accés, ja que els agents no han d’entrar a l’aigua.
El dispositiu té una força d’arrossegament de fins a 240 quilos i pot espavilar-se a una distància d’entre 500 i 800 metres. No obstant, el seu ús està orientat a intervencions en els primers 200 metres de mar davant les platges i a les zones portuàries. L’agent dels Bombers controla el dispositiu mitjançant un comandament i el dirigeix fins a la víctima, que pot agafar-se al salvavides perquè aquest l’arrossegui fins a una zona segura.
En els últims anys, l’activitat del grup aquàtic dels Bombers de Barcelona ha augmentat de manera significativa. El 2025 es van portar a terme un total de 547 actuacions entre tasques de prevenció i pràctiques operatives.
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