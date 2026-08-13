Fenomen astronòmic i social / Sevilla
"Som a la ciutat a l’agost i estem avorrits, ¿què hem de fer?"
CARLOS DONCEL
Sevilla es va omplir ahir de gent amb fila d’anar a veure una pel·lícula en 3D o de tornar d’un casament. Desenes de persones, des de canalla a gent grans, estrangers i macarenos de soca-rel, van acudir amb les seves corresponents ulleres homologades per observar l’eclipsi solar en parcs com el Vega de Triana o l’Alamillo. Tot en un espectacle amb alguna cosa de novel·la, una mica de FOMO i molt d’esdeveniment històric. D’altres, però, no donaven pas tanta solemnitat al tema: "Som a Sevilla a l’agost i avorrits, ¿què hem de fer? Doncs veure l’eclipsi. No hi ha gaires més opcions", deixava anar amb gràcia Magdalena Rubio, sevillana de l’Alameda. Fins que la llum va canviar l’ambient. "Tot està en filtre sípia"; "Sembla la golden hour en una platja", "Qué paranoia, quillo" se sentia entre els assistents.
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