Fenomen astronòmic i social / Aragó / Palma de Mallorca
Unes 60.000 persones emmudeixen mirant des de la platja de Palma
D. C. / C. G. / L. C. / J. M. / A. A. / Irene R. Aguado
En poc més d’un minut el gran fenomen astronòmic viscut a l’Aragó va provocar milers d’emocions. Va ser un instant: les estrelles es van encendre, les llàgrimes de Sant Llorenç van acudir a la cita. De les 20.31.39 hores a les 20.33.02 a l’observatori de Javalambre, epicentre d’aquest espectacle històric. Un minut i quinze segons. L’esperat eclipsi va complir la seva comesa l’últim: recordar que quan els astres es mouen només ens queda assentir bocabadats. Després van arribar els aplaudiments i el "¡Què emocionant, ha sigut molt curt!", repetit per moltes veus.
El gran eclipsi solar que es va viure a tot l’Aragó va deixar al cor de la serra de Javalambre un dels moments més intensos de la jornada. La corona solar envoltant un gran sol enfosquit per la lluna, retransmès per a tot el planeta gràcies a l’Agència Espacial Europea, a l’observatori de Picón del Buitre, va acollir un petit grup d’investigadors i aficionats a l’astronomia que van ser testimonis del fenomen des d’un entorn privilegiat, beneficiat per la proximitat de l’espai divulgatiu Galáctica. Entre ells, el guitarrista de Queen, Bryan May. "Ens ha dit que l’amor per la música i les estrelles li va arribar al mateix temps", va explicar el president d’Aragó, Jorge Azcón.
La responsable d’educació i comunicació científica de l’Agència Europea (ESA), Sandra Benítez, contagiava emoció després del fenomen i assenyalava que l’observatori va permetre una exploració del cel de 360 º. "És una instal·lació de primer nivell", va destacar. "Els éssers humans tenim una gran passió per aquest tipus de fenòmens", indicava la responsable de l’ESA.
Així es va veure també a la mateixa capital aragonesa, on els comerços van tancar abans d’hora per poder sortir als llocs d’observació. Una tònica que es va viure en altres pobles i capitals de l’Aragó, bolcats amb l’observació. El pont de Pedra sobre l’Ebre va estar ple de gom a gom, amb un silenci gairebé religiós en la seva fase de totalitat. El mateix va passar al festival organitzat a Terol i en el moment en què les Festes de San Lorenzo d’Osca van viure una foscor anticipada.
Unes 60.000 persones es van quedar pràcticament en silenci durant uns segons mirant l’eclipsi al cel de la platja de Palma. Després van arribar els aplaudiments, crits, xiulets i ovacions, però van ser continguts per a semblant espectacle. Quan la Lluna va tapar per complet el Sol, davant una escena que difícilment tornaran a contemplar en les seves vides, centenars de persones es van quedar embadalides observant fixament l’horitzó.
Sense ulleres per primera vegada en més d’una hora, amb la mirada cap amunt i milers de telèfons mòbils aixecats intentant guardar uns segons irrepetibles. L’eclipsi total de Sol va convertir ahir a la nit en un dels grans escenaris de l’illa per contemplar el fenomen astronòmic.
La platja de Palma es va sumir durant uns instants en una foscor insòlita en ple mes d’agost. Milers de telèfons es van aixecar alhora. També van desaparèixer moltes ulleres dels rostres de la gent, perquè durant la totalitat podia contemplar-se, durant uns segons que es van fer molt breus, el fenomen directament.
Llavors va passar alguna cosa potser més cridaner que l’aplaudiment: hi va haver un breu instant de silenci. Després de mesos de preparatius, advertències, dispositius extraordinaris i expectatives, l’espectacle estava finalment allà i a la platja de Palma es van sentir aplaudiments i xiulets, però milers de persones van estar mudes mirant cap amunt. Va durar molt poc, tot just uns segons capaços de justificar hores d’espera. I tan ràpid com va arribar la foscor, va tornar la llum.
La tornada
Quan la Lluna va començar a descobrir de nou el Sol, gran part del públic va donar per acabat l’espectacle i pocs van esperar a contemplar tot el procés a la inversa. Llavors va començar un dels moments més delicats del dispositiu, treure de la zona desenes de milers de persones. Centenars van emprendre camí cap a Can Pastilla i algun arriscat va començar a caminar en direcció a Palma. D’altres van recórrer a les bicicletes o van anar a la recerca dels seus vehicles.
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