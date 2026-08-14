Catalunya, al capdavant
La comunitat comptabilitza més de 60.000 delictes contra persones de més de 65 anys, per davant de Madrid, Andalusia i València. La gran majoria són estafes, robatoris i furts.
La majoria dels abusos tenen lloc en l’àmbit familiar i els principals agressors són fills
Juan José Fernández
La comissió de delictes contra la gent gran té un repartiment desigual entre els diferents punts del país on, per població i renda, podria esperar-se una homogeneïtat més elevada. Així, Catalunya lidera la taula, amb 60.322 casos, per sobre de Madrid (32.472), Andalusia (32.075) i la Comunitat Valenciana (21.123). La majoria dels fets delictius contra avis a Catalunya van tenir el patrimoni de les víctimes com a objectiu. Són 57.299. La proporció es repeteix a Madrid, amb 28.934, Andalusia amb 25.241 i València amb 17.395.
Obrint el focus i amb dades del 2024, últim any amb estadística sectorialitzada disponible, el Ministeri de l’Interior va anotar 215.798 delictes de tot tipus comesos contra persones de 65 o més anys d’edat a tot el territori. És més d’una de cada deu dels 1,8 milions d’infraccions penals registrades.
D’aquests delictes contra persones grans, 185.011, la immensa majoria, van ser estafes, robatoris i furts; o sigui, atacs contra el patrimoni d’aquesta franja de la població. En aquest àmbit, els casos amb persones grans com a víctimes tornen a superar el 10% del total de robatoris investigats, sigui quina sigui l’edat de les víctimes.
En aquesta franja d’edat, la xifra supera amb escreix els 12.982 delictes contra les persones (homicidis, maltractaments, lesions...), els 11.738 delictes contra la llibertat que recull el portal estadístic d’Interior (els maltractaments continuats dins o fora de la família) i les 242 agressions sexuals registrades aquell any.
Maltractaments
Prenent de nou aquestes comunitats com els escenaris més freqüents de comissió d’atacs delictius contra persones grans, Catalunya perd el trist lideratge en l’àmbit dels delictes contra les persones, principalment els maltractaments. És Andalusia on més atacs d’aquest tipus a la gent gran es van registrar el 2024: 2.910. La Comunitat Valenciana en va sumar 1.779; Madrid, 1.542, i Catalunya, 1.191.
Precisament a Catalunya, el maltractament a les persones grans ha augmentat un 50% en els últims cinc anys, segons els Mossos d’Esquadra. El 2025 es van registrar 1.766 denúncies i 1.617 víctimes de més de 65 anys: el 66% dones. En aquest sentit, set persones van morir per violència domèstica i actualment 1.370 persones grans reben seguiment policial. La majoria dels abusos es produeixen en l’àmbit familiar i els principals agressors són fills i filles. Predominen el maltractament psicològic i econòmic, seguits de la negligència i la violència física i sexual.
En aquest marc, els Mossos i Alzheimer Catalunya Fundació alerten del fet que es tracta d’un fenomen greu, invisible i infradenunciat, especialment entre les persones dependents o amb deteriorament cognitiu. Les dues entitats han reforçat la prevenció i la detecció precoç. Des del 2021, el projecte Oblit Zero ha atès 220 víctimes. Els experts remarquen que veïns, familiars i professionals sanitaris i socials són clau per detectar els casos i protegir les persones afectades.
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