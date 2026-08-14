Catalunya registra 450 urgències per danys oculars
Beatriz Pérez
Catalunya va registrar dimecres, el dia de l’eclipsi solar, un total de 17.216 urgències entre hospitals i centres d’atenció primària (CAP), un 12,2% més respecte al mateix dia de la setmana anterior. D’aquesta xifra de consultes, 239 van ser urgències oftalmològiques hospitalàries i 165 urgències oftamològiques en atenció primària i representen un 2% i un 3% de les urgències totals. Segons l’últim informe de Salut d’ahir, els centres de Catalunya van atendre 24 urgències oftalmològiques hospitalàries i 22 urgències oftalmològiques en atenció primària. En total, el sistema de salut català va atendre 450 urgències oftalmològiques per lesions oculars derivades de l’eclipsi.
Segons Salut, els increments més significatius de les urgències globals –que inclouen no només lesions oculars, sinó també traumatismes, marejos, cops de calor i accidents– es van produir a les Terres de l’Ebre (un 27,9% més) i al Camp de Tarragona (un 24,2% més), les zones de Catalunya on millor es va veure l’eclipsi i que van atraure més persones. Salut va afirmar que, malgrat això, l’activitat assistencial es va mantenir dins dels marges previstos.
157 trucades al SEM
A la resta de regions, les urgències globals van ascendir dimecres un 15,2% a la Barcelona Metropolitana Sud, un 11,1% al Penedès, un 7,1% a la Barcelona Metropolitana Nord i un 0,6% a Barcelona ciutat. A Catalunya Central hi va haver una reducció de les urgències d’un 10,7%, i a Lleida, del 5,6%. I el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya va rebre un total de 157 trucades relacionades amb l’eclipsi entre les 7 del matí de dimecres i les 19.30 hores d’ahir. El SEM va atendre 146 persones per incidents vinculats a aquest esdeveniment. D’aquestes 146, 40 presentaven afeccions oculars.
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