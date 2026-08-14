Les víctimes mortals pel terratrèmol de Colòmbia pugen a 284
Hi ha prop de 4.000 ferits i més de 12.000 habitatges esfondrats
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ACN - Redacció
Barcelona
Les víctimes mortals pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns pugen a 284, segons ha informat la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD) en el seu últim balanç. A més, hi ha 3.977 ferits i 379 persones desaparegudes. Pel que fa a les afectacions en edificacions, s'han comptabilitzat 12.597 habitatges esfondrats, prop de 72.000 domicilis amb danys i 121 edificis destruïts. També hi ha afectacions en 240 centres de salut, 2.205 centres educatius, 1.208 centres comunitaris, 210 carreteres, 73 aqüeductes i 5 aeroports.
Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades a trobar supervivents entre les runes i a atendre els damnificats. Fins ara s'han rescatat 354 persones.
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